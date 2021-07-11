正論：支聯會支離破碎　嗡嗡叫幾聲抽泣

「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。」高呼「結束一黨專政」逾30年的支聯會，到頭來只能自我結束。該組織昨日倉皇宣布減少常委數目，並於本月底全面遣散所有職員，整個組織可謂土崩瓦解。即使死撐日後仍會繼續運作，都不過是死前的幾聲抽泣而已。

其實，就算支聯會不宣布遣散所有職員，其組織都無以為繼。君不見，繼梁耀忠辦事處、麥業成這些老牌政客嗅到「𤓓味」退出支聯會後，民協、公民黨區議員陳琬琛、黎志強辦事處等亦宣告跳船，最新則傳出街工亦已退會。至於支聯會副主席鄒幸彤涉煽惑他人明知而參與未經批准集結而被還押，主席李卓人及副主席何俊仁同樣涉非法集結而入獄，說支聯會支離破碎顯然沒有誇張。詎料跳船潮仍未止息，近日又有7人辭任常委職務，包括秘書蔡耀昌。常委數目本來已由20人減至14人、並由14人再減至7人，現在還要再減，何況此7人包括正入獄及還押的多名骨幹，試問無人無物，支聯會還怎麼運作下去？

當然，「跌落地揦拃沙」向來是反對派本色，支聯會也不例外。該組織諉過於「政治環境急劇轉壞」，「受到愈發激烈和明顯的政治打壓」，不得不作出兩方面「防風」措施，包括「策略性減少」常委數目等，但強調仍會「一步一腳印地走下去」。見過好笑的，未見過如此好笑的。一個連綱領都涉嫌觸犯《港區國安法》的反中亂港組織，被取締是遲早問題，明明一干人等怕得要死，連蔡耀昌等頭面人物都急急割席，居然還好意思死撐堅持運作，這是自欺欺人還是自我安慰，有目共睹。

眾所周知，支聯會起於六四風波，一直妖言惑眾，欺世盜名，足足吃了數十年人血饅頭。過去中央放任自流，不聞不問，港府同樣無動於衷，甚至認為容許反中亂港組織存在是「一國兩制」的最高體現，變相助長他們的氣燄。終於到了黑暴一役，支聯會同民陣等組織意欲煽動顛覆政權，醜陋真面目暴露無遺，終於埋下自取滅亡的伏線。事實上，任何國家或地區都不會容許煽動顛覆政府的行為，美國的國安法例尤其嚴苛，蓄意鼓吹、煽動、教唆他人顛覆或摧毀聯邦政府或州政府，最高可判囚20年。唯獨香港長期無王管，過去還可推說無法可依，現在既然已有國安大法，自然容不得他們繼續放肆。

都說本港反對派最大的問題是毫無自知之明，貪勝不知輸，以為中央的隱忍是懦弱，以為有外部勢力撐腰就能為所欲為，奪權變天。殊不知忍耐是有限度的，超過中央紅線，便注定自掘墳墓。當支聯會一眾反中亂港組織還在死前哀鳴，諉過於受到政治打壓，何不反問自己，回歸廿多年中央都沒有對他們過問甚麼，何以今日卻落得可恥下場，不是咎由自取是甚麼！