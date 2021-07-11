功夫茶：港台日日爆亂象　節目咪鬼叫鏗鏘

今日又要講吓「傷港電台」，呢間打正香港旗號但係反政府嘅公營電台，死唔斷氣，功夫茶為民發聲，間嘢一日仲喺度搞事，一於繼續鬧爆佢哋！

「傷港電台」搞埋晒鼓吹反中亂港嘅節目，每年用10億公帑食碗面反碗底，仲自吹自擂節目攞獎，梗係啦，西方國家最鍾意呢啲反骨仔，啱晒口味，咪畀幾個獎氹吓你哋囉，等你哋繼續同政府鬥氣，好似去年港台節目《The Pulse》訪問世界衞生組織代表，問會唔會畀台灣加入世衞，擺明玩嘢，政府批評有關表達違反一個中國原則，個記者拍拍屁股走人，節目最後就停播了事。

不過，港台搞事節目多籮籮，一個摺完仲有好多個，嗱號稱成日攞獎嘅老牌節目《鏗鏘集》，個名就好正氣，但角度就經常偏頗，好似反修例示威期間發生元朗「721」事件，事過境遷，佢哋係咁咬住唔放，專登炮製一集舊事重提，咁又攞咗個外國頒嘅人權新聞獎喇，但背後原來用違法手段去攞料，女編導蔡玉玲向運輸署申請車牌查冊時作出虛假陳述，兩項罪名成立，罰款6,000元兼留案底。

《鏗鏘集》作風一啲都唔鏗鏘，好心佢哋改名啦，一係索性摺埋個節目，最好成間電台執咗佢就冇眼屎乾淨盲，好過依家一時又話節目腰斬，一時又傳出「跳船」，話口未完，《鏗鏘集》有6個提供服務嘅合約員工，收到通知話唔使再提供服務，亦唔使返公司，連同早前劈炮嘅監製李賢哲，製作團隊減咗一半人手。

呢間港台立立亂，人事變動好似車輪轉，數一數，自從李百全3月頂替梁家榮做廣播處長之後，最少廿幾個編制內公務員離職，高層包括電視部公共事務組總監王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲、《香港故事》監製方曉山、助理廣播處長區麗雅、電台部助理廣播處長周國豐等，而低層嘅都走人無數，麻煩多多嘅記者利君雅都冇得撈，前排又即時解僱電台《瘋Show快活人》兩個主持曾志豪及貴花田。

呢嗱，唔講唔覺，呢間「傷港電台」啲人切卓咁轉，炒極都炒唔完，睇嚟真係好多好多冗員，唔怪得一年燒10億公帑啦，計功夫茶話齋，呢間香港電台收視低到見零，浪費大氣電波，擺喺度盞眼冤，周不時又添煩添亂，唯有盡快摺咗，嗰3條頻道用嚟轉播阿爺嘅中央電視台節目，收視率肯定仲高，而且掃走反中亂港電台，啲愛國愛港人士唔使嬲到打爆電視機要買過，消費券留番嚟飲功夫茶，支持正氣傳媒《東方日報》啦！