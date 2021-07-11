世界視線：侵略非為搞建設　美國敗走露原形

這邊廂美軍從阿富汗倉皇撤走，那邊廂則是阿富汗政府軍向塔利班組織繳械並握手言和，既反映美國近20年來向政府軍投入的訓練資金，基本上打了水漂，更反映美國作為外來入侵者，在阿富汗是多麼不得人心。

美國總統拜登使盡渾身解數，希望為美國敗走阿富汗披上冠冕堂皇的外衣，從不願意讓更多美國年輕人冒風險，到阿富汗人民有權決定自己的未來，不一而足。事實上，拜登的說詞完全經不起邏輯推敲。美國最近一份情報評估顯示，阿富汗現政權可能在美軍撤出後6至12個月內垮台，拜登必須回答的是：塔利班管治阿富汗是否當地未來的其中一個選項，或者換一個角度：華府是否「信任」塔利班？

對此，拜登也只能「夜行人吹口哨」，聲稱美國「信任」的是「受過良好訓練」、「和世界上任何軍隊一樣裝備精良」的政府軍，必能打敗塔利班，與其說是回答記者的提問，倒不如說是自我安慰。

至於拜登說美國入侵阿富汗，並非為了協助當地建設，也跟事實有頗大出入。眾所周知，入侵阿富汗是前總統布殊「反恐戰爭」的重要一環，布殊政府曾在推翻塔利班政權後明確提出，要將阿富汗建成「自由民主的國家」。退一步說，如果美國在阿富汗的目的僅為「反恐」，幾年前成功擊殺拉登後便應該鳴金收兵，何需等到今天。德國媒體上月一篇評論文章就指出，隨着外國軍隊撤離阿富汗，西方關於能在軍事行動配合下，在全球實現其價值觀的想法亦消失殆盡。其實美國「輸出民主」何止在阿富汗失敗，由伊拉克到海地，有哪個被美國「關照」的國家不被弄到雞毛鴨血。

倒是「美國之音」說了句大實話：美國軍隊撤離後，阿富汗的安全和政治局勢將「面臨很大變數」，「忠告」中國想取美國而代之，必須三思，變相承認美國人為阿富汗帶來巨大的災難。正如普京所說，「同類人才能互相理解」，正因為老美自己最喜歡在別國「搞風搞雨」，才會以小人之心度君子之腹。