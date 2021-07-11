神州觀察：妄稱推翻相對論　非法組織當取締

科學需要質疑精神，敢於挑戰權威，但又不可太偏執，只靠某些驚世駭俗的言論譁眾取寵，想當然地今天推翻這個原理，明天顛覆那個認知，必須以務實求真態度，拿出令人信服、能自證其說的研究推論來。北京市民政局近日將「北京相對論研究聯誼會」定性為非法社會組織，包括其轄下、分散各地的38個分支機構悉遭依法取締，其中一個重要導火線，就是近期鬧得沸沸揚揚的「推翻相對論」事件。

河北省秦皇島市燕山大學石油工程教授李子豐，早前宣稱有了「顛覆性」創新研究發現，妄言愛因斯坦的狹義相對論是錯誤的、荒謬的，是科學體系中的一顆毒瘤，誤導了物理學界和人類認識世界的基本方法，需捍衞真理將之推翻，為科學的健康發展掃清障礙。又指相關研究項目曾獲國家科技部部長和中國科協的鼓勵，及一些科技類報刊、官媒報道，同時獲河北省教育廳推薦入選本年度省科學技術獎，惟被揭相關項目並未經科學界同行評審，如同自說自話，故而廣招批評。

老實說，愛因斯坦的相對論原理並非無懈可擊，至少到目前還不是科學常識，就算其在世時亦不乏挑戰者，關鍵是怎麼「推翻」；說白了，質疑別人理論的同時，自己亦需具備一套強大的理論體系，也能經得起其他人的辯駁，可被驗證，否則叫人如何相信你是對的、愛因斯坦錯了？至於本次遭取締的聯誼會，李教授早在2006年就已加入，該會被指未經登記審批，擅自設有副會長、秘書長，並有十多個內設機構，主要就是圍繞反相對論領域發表一些不被主流媒體認可的物理科學研究論文，也是夠「執着」。

近年內地各種非法民間組織氾濫，且涉及科研、教育、文藝、歷史等諸多領域，乃至打着「中國」、「中華」、「國際」等旗號搞活動、舉辦論壇，到處招搖撞騙，擾亂社會秩序，不斷遭當局查禁取締。而此事另一引人關注之處在於，此前遭內地官媒斥為「偽科學，真騙子」、捲入「熟蛋孵雞」科研醜聞的河南鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍，亦是上述聯誼會的副會長兼河南站站長，可見這樣的民間組織到底是甚麼貨色，誰才是科學體系中的毒瘤，誰才是在不遺餘力地誤導社會各界。

類似科研騙局、鬧劇過往還有很多，譬如宣稱一分鐘能讀完10萬字的量子波動速讀、號稱包治百病的量子療法、用水當燃油的「永動」汽車，都曾成功迷惑官員民眾。而在一些科學領域，致力推翻相對論、量子論的亦不乏其人，或高估自己，或為博出位、圖名利，醜態百出，烏煙瘴氣，確實需要整治。