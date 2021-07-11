中國做了三件大事。一是中國的經濟實質規模2014年已超越美國，全球最大；二是世紀大疫中，中國克服疫病，表現最佳；三是中國全面脫貧。三者都是在美國政治經濟制裁底下完成，尤其難得。這樣的成績，不僅表現中國自力更生的能力和作為，更在全球範圍立下榜樣。

其他發展中國家倣效英美做不了的事，中國走自己的路做到。歐美處理不了疫情，國民病死病傷無數，中國卻避免了大災害，反映出歐美發達資本主義的缺陷，中國制度的優越。中國的成功不是要其他國家抄襲，中國的成功是認清國情不同，也明白發達資本主義國家存在歧視和不公，不會讓發展中國家平平安安地發展。中國要走自己的路，但同時要有足夠的防衞力量，維護自主的發展，不怕發達資本主義國家打擊而半途而廢。這是經濟發展與政治國防的發展互相促進，也互為因果。

發達資本主義國家的發展，從來不限經濟，且是以武力維護和推動經貿，獲取暴利，建立起經濟發達條件。它們會教導發展中國家只顧經濟，不要在政治國防方面發展，目的是待發展中國家經濟發展起來，便可讓它們以政治、軍事的力量來掠奪成果。自二次大戰以來，這樣的例子不少，最近的是伊拉克與利比亞。即如日韓，美國也是以武力作後盾（在日韓駐軍，有控制性的軍事協議），用金融之力劫取日韓社會在戰後辛苦積累的財富。

發達資本主義國家，除日本外，都是歐美國家，也均屬帝國主義、殖民主義的背景。因而從現實的歷史追溯，它們的崛起不是靠公平的經貿發展，而是依賴殖民主義在全球掠奪，盡屬不義之財。如奴隸貿易和奴役、種族滅絕，更是反人類罪行。G7一類強國都是滿手血漬，文明笑臉下是魔鬼式暴虐、兇殘。希臘羅馬帶來歐洲文明，可是近代的歐洲絕不文明，連羅馬人的虛偽也不偽裝。

中國的成功，凸顯英美和歐洲發達資本主義的失敗。老羞成怒，他們要阻止中國發展，露出一直以來隱藏的帝國主義、種族主義的醜惡嘴臉。加拿大對原住民的滅絕，更是眾多例子的冰山一角。美國、澳洲、南北美洲、非洲，只要翻開歷史，都可找到歐美反人類的惡行。是時候將之一一揭露出來了！