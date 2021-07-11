前保安局局長李家超在反黑暴和維護國家安全與反中亂港勢力鬥爭中表現卓越，獲中央提拔，升任政務司司長，成為香港官場的大紅人。根據「前人經驗」，大家猜測他很可能是下屆特首熱門人選。

然而，日前宣布他出任候選人資格審查委員會主席的消息，可說明他不會成為下屆特首人選，因為按規矩，資審會成員不能參加同時期的特首和立法會選舉。今次資審會成員還有政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉、保安局局長鄧炳強、全國人大基本法委員會前副主任梁愛詩、前香港立法會主席范徐麗泰和香港中文大學前校長劉遵義共7人，他們都不可以參選。

當然，李家超只是這屆不可參選，下屆只要不在資審會任職就可以。曾國衞、鄧炳強、徐英偉只要不在資審會任職也可以。曾、鄧二人也是特首熱門人選，尤其是從警務處處長提拔到保安局局長的鄧炳強勢頭強韌而很猛。曾國衞是紀律部隊、入境處處長出身，和香港警隊一樣受到朝廷的高度重視和特別欣賞，勢頭也不弱。民政事務局局長徐英偉也非等閒之輩，政壇早已傳出他是朝廷重點培養的「愛國者治港」的人物。很有趣，這下子資審會內雲集了4位準特首種子選手。這個資審會的「人才庫地位」非同小可。

這個人才庫中沒有一個是政務官出身，今次朝廷大力提拔李家超、鄧炳強、徐英偉，還有一年前提拔的曾國衞，讓他們以「官守」身份主持資審會工作，說明港英時代打造的直通香港特區、回歸廿多年官場獨大的政務官當權時代正在被打斷，這是對官制和用人行政的重大調整。回歸以來，前特首曾蔭權和現任特首林鄭月娥都是政務官出身，都當過政務司司長。當年英夷要把老牌政務官陳方安生推出爭奪首任特首之位，就是把她提拔為布政司——未來的政務司司長，現在這條線一定要掐斷了！