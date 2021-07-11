早知今日，何必當初。香港大學學生會評議會日前通過議案，向恐怖襲警的兇徒表示「致敬」，轉眼間又撤回議案，並集體辭職，淪為一場無厘頭的政治鬧劇。明眼人都看得出，這班大學生並非覺今是而昨非，更非真誠認錯，而是自知引起公憤，且隨時被追究刑責，不得不極速跪低道歉。他們以為這樣就可以脫身？顯然是太天真了。

《港區國安法》寫得清清楚楚，凡是宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動的，即屬犯罪，可判處5年以上10年以下有期徒刑，並處罰金或沒收財產。很明顯，這班大學生公然悼念兇徒，已有宣揚及煽動恐怖主義之嫌，隨時要面對刑責，豈止「踢出校」這麼簡單。正如警察評議會職方協會的譴責聲明指出，一般的紀律處分已無法反映此事件的極端嚴重性，寬容處理只會敗壞學界綱紀。

沒錯，姑息足以養奸。大學綱紀敗壞，大學生集體墮落，就是因為社會太寬容。早在多年前，各大學校園就開始出現鼓吹港獨和暴力的歪風，校方視而不見，港府見而不理，這股歪風終於形成黑色風暴，幾乎摧毀整個香港。當大學淪為「暴大」，大學生變成「暴大人」，這樣的教育還有何意義？這樣的社會還有何前途？

教不嚴，師之惰，大學生墮落至此，教師必須負起主要責任。特別是港大法律系某些教授和講師，根本不是教書育人，而是毀人子弟，有人鼓吹「違法達義」、有人教唆違法者逃避刑責、有人美化恐襲行為……法律教師不是教人守法，而是教人違法，這種怪事大概只有香港才會發生。即使《港區國安法》落實後，大學校園依然充斥鼓吹港獨和暴力的文宣，難道校方一無所知？