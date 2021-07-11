政府一直強調打疫苗的重要性，但打了疫苗是否抗疫大功告成？英國已超過八成的成人接種疫苗，但新增確診卻屢試新高，以色列近半新增確診者多數曾經打過疫苗，問題出在病毒會變種，影響疫苗效果。

美國輝瑞和德國BioNTech兩間藥廠表示，接種第3劑疫苗產生的抗體水平，較只打兩劑高5至10倍，所以將向監管機構申請准許接種第3劑疫苗。舉以色列為例，接種兩劑疫苗的效力在6個月後下降，所以在第6至12個月內，有可能需要打第3針。

相信不少人聽到這消息，都會忍不住說聲「有冇搞錯」，尤其是打了兩針的市民，當中自然有不少是大無畏，打多一針亦不怕，但亦有很多是戰戰兢兢，覺得是冒健康風險打了針，冇穿冇爛是還得神落，現在叫他們打多針，而且看來隨着病毒變種層出不窮，打第3針應不是句號，相信隨時會需要打第4、第5針，就像現時流感針，年年要打一次，即使打兩針沒有事，難保再打第3針都安全。

也是難怪大家憂慮，於5月31日至6月30日期間，醫管局呈報108宗接種疫苗人士需要住院治療，又多兩人接種疫苗後死亡，分別涉及復必泰疫苗及科興疫苗的兩名男子，另外又有3人出現心肌炎，以及41人懷疑面癱。一貫地官方表示沒有臨床證據顯示死亡事件因疫苗引起，但市民心中都有自己盤算。

據稱某疫苗雖然對變種病毒功效不及另外一隻，但依然受歡迎，說出原因，恍然大悟，因為部分人覺得副作用沒有那麼大，打針不是抗疫，只是為了出入比較方便，甚至將來通關時可派用場，有點本末倒置了。