警方國安處日前瓦解港獨組織「光城者」的恐襲陰謀，於尖沙咀賓館內發現懷疑製造TATP土製炸彈的材料，並拘捕9人。據報，被捕的大學及中學職員提供資金予中學生策動炸彈襲擊，其中被捕的「大學管理層」為浸大持續教育學院一名公關及傳訊主任。

事件再次證明筆者早前所說，黑暴仍潛伏在社會，伺機作亂，亦揭露本港教育出現沉疴痼疾。教育除傳授知識，更重要的是教導學生明辨是非，培養判斷力、正面的價值觀及人生觀。但近年部分教師卻屢次作出違法或專業失德的行為。2014年政治大舉入侵校園，不少法律界「名人」宣揚「違法達義」、「有案底令人生更精彩」、「暴力有時可以解決問題」等激進思想，嚴重扭曲莘莘學子的價值觀，甚至「浪漫化」違法暴力行為，在學生心中「埋下恐怖分子的種子」，亦令許多激進學生組織冒起。近日，港大學生會評議會竟決議悼念7‧1恐襲兇徒，雖然港大已向國安處舉報，並考慮開除相關學生，但可見這些學生道德敗壞及不明是非。

多年來，教育局、大學及中學管理層對部分老師及學生的激進行為「不聞不問」，縱容政治滲透校園，愈來愈多學生被港獨組織「洗腦」，情況愈演愈烈，大學在黑暴期間淪為「軍火庫」。修例暴動至今，已有逾萬人被捕，當中涉及逾四成學生，大專生和中學生各佔約五成半和四成半，被捕學生比率較違法佔中及旺暴更高。近年干犯刑事案件的年輕人亦有加劇迹象。

政府不能再放任不管，對宣揚激進思想的大、中、小學教師須嚴懲，坊間出現錯誤謠言時亦應盡早澄清。學校非法外之地，校方應激濁揚清，檢視校政管理缺失，主動留意有問題成員，以防學生有人支持，或被人利用策動激進活動。對違法播獨煽暴言行，管理層更要嚴格執行校規校紀，訂立新規章來嚴懲違紀違法行為。教育為立國之本，強國之基，香港已漸由亂入治，政府是時候進一步檢視教育問題，撥亂反正，才能令家長和社會安心。社會各界亦要努力糾正部分年輕人錯誤的思想及價值觀。