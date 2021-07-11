港府黃官當道，而且是長期潛伏，即使有公職人員宣誓條例草案，也不代表這些人心服口服，更大的可能性是偽裝服從，伺機而動。僅黑暴一役，港府班子陷入四分五裂，有些高官潛水龜縮，有些則對中央明頂暗抗，有些行會成員甚至公然倒向反對派一邊。要不是北京出手落實《港區國安法》，亂象不知伊於胡底。惟這些黃官不會甘於就此收手，乘機作亂幾可斷言。

說到底，這都是港英時代埋下的暗樁地雷，回歸後中央不敢管、不願管，以為假手於「港人治港」便萬事大吉、「五十年不管」才是「一國兩制、高度自治」的真義，終於令反中亂港勢力一發不可收拾。近日港大學生會評議會對兇徒身亡表示「哀悼」，「感激他為香港作出犧牲」云云，無腦都不足以形容，直情是精神錯亂、全無是非判斷能力。直到港大校務委員會忍無可忍，揚言「報國安」及不排除將涉事學生踢出校，這班恐怖分子支持者才知衰，無可奈何只好認錯及撤回有關聲明。

官場如是，大學如是，就連醫護界也是一樣。黑醫護唯恐天下不亂，在黑暴期間又搞罷工，又煽動仇警，醫管局居然無動於衷，事後甚至從輕發落，不作追究，擺明就是助紂為虐。由此可見，由港府委任的醫管局高層個個皆黃，不可能真心擁護中央，港府是有眼無珠，還是出於大家同聲同氣，還用問嗎？

由此可見，香港要撥亂反正，實現真正回歸，不能再一味迷信「港人治港」，治港港人的定義必須拓闊，首重忠誠，並廣納四方人才。國情教育要由幼稚園開始做起，務求假以時日，香港年輕人再無「手指拗出唔拗入」之輩，港獨再無生存空間，香港才能得享太平。