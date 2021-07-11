近日人們在熱議，香港會否遭受嚴重的恐怖襲擊，我認為理論上會，幸好在現實上，情況仍然可控。要知道，九成以上的恐襲活動，都是非理性行為，偏生香港反對派，卻孕育出世界上最多的非理性人種，故說本土受襲的機會理應甚高。

世界上從來不乏反政府活動，但大多是理性的，不像反港分子般，反抗的理由無稽，反抗的手法就更荒謬，在這樣一幫頭腦糊塗的人當中，就最容易孕育出恐襲狂徒。近年，亞洲區有不少聲勢浩大的反抗運動，泰國有一場，緬甸也有一場，但泰、緬人民即使反抗，也有充分理由，當地的軍政府竊取並佔據了政權，人民覺得不能不反，所以他們的行動算是十分理智。

香港卻不一樣，2019年人們瘋狂反對修訂《逃犯條例》，此事跟泰、緬人民所爭者相比，只是雞毛蒜皮的小事。該條例在中國實施以來，從未鬧出過大問題，根本不值得如此一反到底。泰、緬兩國的民選政權被侵奪，茲事體大，但當地人民的抗爭手法仍然是有理有節，不會像香港狂徒般低智與荒唐，一面口宣「攬炒」，一面肆意破壞各種交通系統以至民生設施。

今年香港面對疫情的嚴峻威脅，反對派卻為了抗拒政府施政，發起抵制安心出行App，甚至堅拒接種疫苗，不惜置自己以至其他人的生命安全於不顧。這等行為明擺着就是燒壞腦的表現，沒有理性可言。恐怖分子大多正是由燒壞腦的人組成，這類人在香港卻長期供應充足，所以本土受恐襲的機會委實不少。幸虧香港警察偵查及破案的能力極強，相信能夠防患於未然，故說獅山腳下的安全，大抵仍可保無虞。