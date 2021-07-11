立法會日前舉行衞生事務委員會會議，有議員關注粵港澳三地通關安排，皆因疫情已漸趨穩定，惟通關仍然得個「噏」字。呢，財爺波叔都表示，若然恢復內地通關及國際往來，加上電子消費券對經濟嘅提振作用，可與電子錢包及商戶優惠疊加，樂觀預期香港今年全年經濟增長或較預測區間嘅3.5%至5.5%更高。

當然，實情是否如此，還看疫情有否變數。本港已達本地零確診逾月，市民盼望粵港澳通關，同基層等上公屋嘅心情一樣，望到頸長眼出血，卻依然冇乜頭緒！高官只係一味話「有密切留意及反映」。講真，如果再拖落去仍然冇通關時間表，政府嘅話，難免予人係隔年通勝——唔值錢！民無信不立也。

此外，香港同新加坡嘅所謂「旅遊氣泡」，都可謂好事多磨，一再爆破。近日新加坡已放棄以清零為目標，採用分階段重新開放政策，該國疫情防控小組指出，若想達致清零，往往需要相當嚴厲嘅防疫手段，難以長久執行，也對變種病毒無效，是以取消封鎖措施。

有議員對新加坡嘅做法頗不以為然，指其政策與港府背道而馳，亦有港人經新加坡去澳洲後染疫，認為香港必須以清零為目標，不認同與非清零為目標嘅國家作旅遊氣泡，叫政府諗都唔好諗。新加坡對香港「寸寸貢」，港府就一味揸頸就命，又冇要求佢哋來港要打疫苗；依家星洲反而不承認市民接種由內地研發嘅科興疫苗，未免過於狂妄自大！當地衞生部部長王乙康仲話「兩地已做好再次開放邊境的準備」，又話「旅遊氣泡」脆弱，不如改稱「空中旅遊走廊」。老朽但覺星洲不誠無物，不如索性拉倒算咯！