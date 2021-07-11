今年是中國共產黨建黨100周年，基本上實現第一個100年建設全面小康社會目標，下一個目標是在建國100年達成社會主義現代化強國。有人這樣形容，過去100年，毛澤東解決中國人捱打的局面，鄧小平解決中國人捱窮的局面，下一個階段我們要全面實現民族復興，這一代領導人就要解決中國人被捱罵的局面。

西方列強近年發展停滯，社會內部矛盾加劇，極力以抹黑中國來轉移國內視線，捏造中國病毒、新疆強迫勞動等事件，以圖堆砌制裁中國的理據，在網絡民粹的反華政客推波助瀾下，不少國家都出現反華情緒，對我國推動國際合作十分不利。回顧新中國歷史，我們從不侵略和掠奪他國，致力推動人類命運共同體概念，實現互利共贏，但為甚麼西方世界不信任我們呢？除了意識形態差異外，西方近現代史是一部霸權史，以武力征服稱霸的歷史經驗，使西方世界很難理解中華文明傳統。若要解決西方世界對中國的焦慮，以中國現時的國力作韜光養晦已不可行，我們需要說好中國故事，建構中國夢的敍事體系。

因利而聚，利盡而散。所以要談中國故事，最佳的內容不應光以經濟這些庸俗東西，可多從保育、科技、美食、中國文化和喜聞樂見的角度着手。如近日雲南大象成全球網紅，這些龐然大物穿州過省大遷徙，沿途對莊稼和村鎮設施造成破壞，中國政府為解決人與大自然之間的矛盾，也為保育這群大象，沿途高空追蹤監察，投食引導大象去安全路線，這些保育措施獲得世界的肯定。

中央近日頒發七一勳章，獲獎者大都來自默默奉獻的平凡英雄，他們的故事實現了中國在解放革命、扶貧、教育、保育、文化、醫學、科研的發展。如創辦內地第一所免費女子高中的張桂梅，協助貧困山區超過1,800多名的女孩走進大學；又如農民石光銀，治沙造林四十多年，大大改善陝西省荒漠化的問題。這些人文關懷故事，能超越不同意識形態，是真正的普世價值，是好人好事，以及傳統文化美德的傳承故事，亦可減少西方社會對中國刻板化的印象，如網紅李子柒，她專門介紹傳統美食，在YouTube上取得超過1,500萬訂閱，而且關注的更多是外國人。甚至最近有些國際友人，將中國日常生活所見所聞放上網絡，也獲得不少正面關注。

總之，要說好中國故事，應採取要硬的更硬，要軟的更軟的手法，在關乎國家利益問題上，要理直氣壯地把道理講清楚；但在其他領域要更注重表達方式，將中國故事用國際化的方法表達。香港作為國際城市，應發揮優勢，大力發展文化創意產業，結合中國元素，將中國故事向國際好好地呈現，作為新時代對國家的貢獻。