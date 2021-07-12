世界視線：颶風來襲淪澤國　紐約地鐵太羞家

風暴「埃爾莎」（Elsa）侵襲紐約，大水沖垮了該市地鐵系統，從流傳的網上片段可見，有乘客嘗試通往水漫到腰部的月台，狼狽不堪；部分車站更出現地下水「噴泉」的「獨特風景線」。

據美媒報道，有逾百年歷史的紐約地鐵一直受水浸問題困擾，即使是在萬里無雲的晴天，每天也得泵出1,000多萬加侖的地下水，以致大紐約交通運輸管理局（MTA）須定期派員堵漏，疲於奔命。自2012年颶風「珊迪」之後，當局斥資逾20億美元用於防災，其中就包括地鐵站加固工程，結果有目共睹：除了地鐵系統淪為風災重災區，市內部分主要道路也因淹浸而須緊急中斷，巨資有否用在刀刃上，不言而喻。

與全美國最大城市的身份形成強烈對比，紐約的基建殘破老舊，早已為人所詬病，前總統特朗普就曾抱怨，美國的交通落後得像「第三世界」，其中紐約的3個機場，就被特氏點名狠評。值得注意的是，現任紐約州州長科莫任內的最大政績之一，是州內的新塔班斯大橋正式通車，而這已是2017年的事，該橋也是當地數十年來首個重要的基建項目，也是全州首座通車的主要交通樞紐。

諷刺的是，美國人對自己應付風災的能力，也有幾分自知之明。佛羅里達州邁阿密—戴德縣公寓倒塌事故的救援工作，日前便因「埃爾莎」的來臨而中斷，當局甚至索性將殘留建築徹底炸毀，等於變相放棄搜尋幸存者。

人們可以看到，儘管美國號稱「超級大國」，但近數十年來在基建方面的表現不進反退，早被後來居上的中國「彎道超車」，遠遠拋離。單是高鐵，美國至今仍未有寸進，直至去年聯邦鐵路當局才批准第一個高鐵項目，連接德州休斯敦和達拉斯、全長近400公里的高鐵線路，最快要到2027年才落成。加州高鐵項目在特朗普執政時期，更淪為共和、民主兩黨的鬥爭戰場。紐約地鐵「遇水即淹」，表面是「天災」，實際上更折射出整個國家治理能力和效率的低下。