正論：外防輸入總甩漏　苦等通關何時候

世上沒有無緣無故的愛恨，當然也不會有無緣無故的染疫，問題是當局能否查出播疫源頭，所謂本地源頭不明，其實染疫者都沒有外遊紀錄，感染外國變種病毒，源頭當然是輸入個案，前陣子機場地勤，以及檢疫酒店清潔員，到近日機場搬運工，大家還用懷疑源頭嗎？

好不容易，本港連續33日「本地零確診」，昨日恐怕又斷纜，1名50歲機場搬運工人感染「L452R」變種病毒，由於機場先後出現兩宗確診個案，當局懷疑機場存在隱形傳播鏈，要求上月20日至本月10日曾在機場工作人士接受強制檢測，料涉及數萬員工，是繼全港30多萬外傭強檢後，又一次強制大型檢測。

相信大眾香港市民，聽聞這大規模強檢消息，不但擔心緩和了的疫情又大爆發，更加憂慮的是苦候年半通關，是否臨門一腳又踢空，再度成為泡影。不單止香港人留意本地疫情進展，相信其他地區政府也會密切注視，是否需要調整對香港客出入境檢疫安排，當中自然包括內地與澳門，若證實機場出現隱形傳播鏈，別說通關，恐怕各地即時「落閘」收緊檢疫措施。

走漏一個輸入個案，連累的不只是被傳染者，實際上全港700萬人也受累，經濟一潭死水，百姓水深火熱，消費券只能帶來一時的刺激，真正的救亡還需「北水」來救火，澳門不只一次強調要本港符合指定日數「清零」才有價講，內地也明確表示以香港疫情為指標，港官強調疫苗接種率，只是一廂情願，君不見接種率逐漸上揚，但通關還是只聞樓梯響。廣東疫情一度緊張，澳門「閂閘」，但隨着廣東疫情受控，日前已恢復通關，前後只不過一個月光景，哪用像香港蹉跎一年半？

中國工程院院士鍾南山早前預計，本港應該在7月能夠與內地有限度通關，但鍾老應該沒有料到，香港還是重蹈覆轍，走漏輸入個案播毒，而且顯然由外國輸入，特別是南亞和歐美。反觀讓內地港人免隔離的「回港易」已實施一段時間，相安無事，完全反駁了初期的抹黑和質疑，而事實勝於雄辯，內地人來港和外國客一樣要檢疫隔離，處理上一視同仁，但內地客播疫個案絕無僅有。顯而易見，香港與內地通關無期，都是被外國輸入疫患耽誤了。

疫情把關，最重要是外防，對於疫情嚴峻地區，果斷切割是必須，自從菲律賓、印度、印尼及英國航班陸續被禁飛香港，令到輸入個案大幅減少，才會造就33日「本地零確診」。當局應吸取每宗個案教訓，例如監督檢疫酒店清潔安排，確保消滅病毒。香港與內地疫情基本上已受控，沒有理由再拖延通關，切肉不離皮，中港是一家，豈能被外敵擋路？