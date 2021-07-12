功夫茶：天子門生撐暴徒　闖下大禍鬼打鬼

香港大學呢所百年老店，近幾年來風雨不斷，校園一味政治化，被嘲為容不下一張書桌，而其校訓「明德格物」更是得啖笑。要言之，「明德」就係彰顯德行，治國齊家先不說，只說個人「修身」，要修身先要「正其心誠其意」；「格物」就係探究事物原理。之不過，呢班天子門生又係「人一黃，腦就殘」！

呢，港大學生會評議會早前就銅鑼灣恐襲，通過議案向恐怖襲警嘅兇徒表示「悼念」！有關聲明一石激起千重浪，遭到各界批評，眼見眾怒難犯，港大學生會評議會隨即「跪低」，撤回議案並公開道歉及全體請辭，淪為一場無厘頭政治鬧劇。

事實係，有關「悼念」事件引起公憤，既有國安處跟進，亦有指發起者要被「踢出校」！而港大學生會醫學會喺尋日凌晨亦發表聲明「割席」，表明當時不在場，並反對評議會嘅哀悼議案，且將透過全民投票決定是否脫離學生會。哈，古有管寧同華歆因志不同而「割席」，今有天子門生因「撐暴徒」鬼打鬼而彼此劃清界線。

呢！學生哥醫學會發聲明指其代表屢次不認同評議會以學生會名義，就校政及社會議題表態，包括反對評議會斥資18.8萬元，以「香港大學學生會」名義喺毒果報刊登頭版廣告；也不同意「就大學國安教育一事致張翔校長之公開信」中，「對人不對事」嘅不當言論。此外，又嚴斥評議會以港大學生會名義「綑綁所有屬會就外務和校務議題上作統一表態」，並以會訓「團結一致」為由，統一口徑，扼殺少數聲音。

醫學會脫離學生會，獨立運作之意志呼之欲出！阿哥，樹倒猢猻散，牆倒眾人推！學生會評議會闖下彌天大禍，大有可能犯上國安大法，宣揚恐怖主義即屬犯罪，可被判處5年以上10年以下有期徒刑，絕對唔係玩玩吓！社會上有許多聲音都指出，犯咗罪，就要接受法律制裁，唔係一句道歉就可一筆勾銷，唔通斬完人一句「對不起」就免懲處？咁要法律和法庭來做乜吖？

眼見港大呢間百年老店亂到不行了！校方再放任自流，就真係玩完。是以校方早喺今年4月尾已發聲明同學生會「割席」，彼此間存有法律責任嘅「持續矛盾性」，決定停止代為收學生會會費，並收回學生會辦公室及設施管理權。校方尋日已坐言起行，派人清拆學生會大樓、各學生會宣傳板與「民主牆」。治亂世用重典，要重拾「明德格物」校風，又豈能不用霹靂手段？學生之間割席，亦不過「明哲保身」而已！