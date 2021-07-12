美國從阿富汗撤兵，是歷時20年長期佔領後的大潰敗，狼狽而逃。這證明：一是美國有強大的軍力，容易推翻任何一個政權，但它只能是破壞，不會是建設，拜登已公開承認。佔領之後單靠軍力加上美元都不可能安穩地統治一國。20年的掙扎，拉攏多國支援，也還不得不倉皇地敗走。美國自我證明其為國際的破壞力量，但絕不是它宣傳的暴政解放者或民主自由與繁榮的推動者。美國戰爭機器在甚麼地方都是帶來摧毀與死亡，或許如基督教《聖經》的死亡戰神。

二是任何國家與民族只要堅持國家利益、社會大多人民的利益，都足以與全球最強大的戰爭機器抗衡，並將之打敗。民心勝於現代武器，也勝於美元代表的市場繁華（實質只是少數人的利益）。阿富汗民眾出色地打敗了英國、蘇聯與美國，任何侵略者都不可能得逞。

今次美國在阿富汗潰敗有兩重地緣戰略意義。一是在中亞。阿富汗從中亞的發展障礙一轉而為中亞發展的希望，中亞各國、伊朗、巴基斯坦各國便可以連接起來。中國更可推動區域的鐵路、公路建設和阿富汗的礦產開發，多年來希拉妮未能建成以阿富汗礦產開發為中心的現代絲綢之路（但排除中國與俄羅斯），大有機會由中國建成。阿塞拜疆、土庫曼、伊朗的石油、天然氣便大有用場。英俄在十九世紀鬥爭形成中亞陸海斷絕便有機會全面扭轉。

二是在全球，中亞、阿富汗與伊朗、巴基斯坦結合，再連上伊拉克、敍利亞，整個中東局勢逆轉。以色列孤軍作戰，早晚要與伊朗和解、共存。沙特阿拉伯亦然。不單中亞至西亞、中東打通和平發展之路，伊斯蘭世界會大變，把恐怖主義與美國的關連打斷，和平發展便可代替鬥爭成為主流。埃及和北非亦會趨向於國內和解，合作發展。

美國失敗，它在全球製造紛亂來從亂中取勝的戰略便少了一個重大的戰場。中國幫助中亞、西亞重建，給區域發展有着巨大的助力。中國與埃及合作修建鐵路正是開啟和平時代，有助打通中東與北非的交通連接。陸上絲綢之路伸延至非洲。當然美國會不甘心。但中俄聯手施壓，美國的負債以及金融的種種問題尚自顧不暇，再出而搗亂的力量有限，也再難欺騙各國人民。