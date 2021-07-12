香港反對派的大小老嫩政客，多是些「表面上氣壯如牛，實際上膽小如鼠」之徒。其膽小如鼠表現在兩方面，一是根本不敢「一不怕苦，二不怕死」的為自我標榜的「理念」奮鬥，非常惜身惜命。二是絕不讓自己在利益上吃虧，不能在金錢上受損失，只要觸及到以上兩點，他們就立刻「聞風喪膽」。現在，香港區議員宣誓在即，根據政府開出的「負面清單」，預計約230名在黑暴背景下當選的攬炒派議員過不了關，會被剝奪議席，這是香港落實國安法，撥亂反正的必然之舉。

消息傳出後，一些「身有屎」的傢伙已沉不住氣，辭職了事；一些很捨不得區議員優差厚薪工作且心存僥倖之人就試圖闖關或蒙混過關。然而，最新消息透露，參加宣誓被「負面清單」剝奪議席者會被政府追還百萬元過去一年多的薪水和津貼，他們便立刻嚇破膽，一時間有超過百名攬炒派議員相繼辭職、大逃亡。有分析說，此舉是政府要讓攬炒派政客知難而退，無謂浪費時間和公帑進行法律程序。那些攬炒派議員也明白，今日局勢下，他們是休想打贏官司。對此，他們一點風險不敢冒，有事當前，先要計算損失，規避風險，憑日裏唱的高調，擺的鬥士姿態是可以不理的。

香港這幫反對派政客參選參政，大多是為了一己私利，搵食而已；為了騙選票，當然要標榜是為「理念」，為「服務市民」。立法會議員一個月十幾萬元，區議員好幾萬元，不用打卡坐班，開會與否，幹活與否兩可，日子過得很是瀟灑、悠閒、滋潤；為了反中亂港爭選票，則按照套路吵吵鬧鬧、搗亂破壞即可，而這樣的工作過去一向無風險，有收益，他們豈能不十分起勁？現在一聽說政府要追錢，要追責，就立刻屁滾尿流，甚麼理想呀，齊上齊落呀，團結一致、抗爭到底呀，全都風吹雲散。一班人視錢如命，膽小如鼠的人玩政治，能成甚麼事？