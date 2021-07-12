有咁耐風流，有咁耐折墮。反對派區議員在宣誓前作鳥獸散，潰不成軍，相對於他們當初佔據議會時的意氣風發，如今惶惶如喪家之犬，可謂一念天堂，一念地獄。為何走得如此狼狽？答案很簡單，再不自動消失，等宣誓後失去議員資格，隨時被港府追討逾百萬元薪津，落得人財兩空。因利而聚，利盡而散，這班小政客說來說去還是為了錢。

潰不成軍的還有支聯會。這個以「結束一黨專政」為政綱的政治團夥，靠「六四」風波起家，吃了幾十年人血饅頭，如今終於走到末路，除了大幅減少常委數目，並全面遣散所有職員，只留下一個空殼，再也掀不起甚麼風浪。這也難怪，支聯會頭頭不是入獄，就是跳船，或者逃亡，樹倒猢猻散，即使想繼續死撐，也沒有多少人願意做炮灰。只有那位副主席鄒幸彤才會如此愚昧，別人打退堂鼓，她還繼續往前衝，結果換來還押候審的下場。這種腦袋竟然可以做大律師，寧非咄咄怪事？

反對派就是充斥這種無腦之人，他們將中央的包容視為軟弱、忍耐視為退卻，以致得寸進尺，肆意挑戰國家底線。支聯會叫囂「結束一黨專政」，企圖顛覆國家政權，固然狂妄至極，有區議員揚言「藍絲與狗不得內進」，更是公然侮辱國家民族，與14億中國人為敵。是可忍孰不可忍？如果中央還不出手，那才是咄咄怪事。

自作孽，不可活。反對派將走投無路的處境歸咎於「政治打壓」，其實回歸後中央對香港一直放任自流，若不是反對派愈來愈囂張，公然勾結外部勢力，企圖奪權變天，就不會有《港區國安法》，更不會有「政治打壓」。他們與其責怪中央，不如罵自己太愚蠢。