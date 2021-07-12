近年政治爭拗掩蓋民生課題，即使疫情爆發，依然是吵吵鬧鬧，其實涉及國家安全絕無灰色地帶，黑白分明，交給執法者處理便可，反而是各位官員應該更集中火力防疫，救萬民於疫境中。本欄關注疫情，剛寫完若要打第三針實在難為了市民，話口未完，又有數宗針後死亡個案出現。一名34歲男子，數日前打完第二針復必泰，前晚中環蘭桂坊消遣，暈倒街頭送院不治。雖然他患哮喘，須借助哮喘藥紓緩病情，但本身對藥物沒有敏感，表面上亦非死於哮喘，以他還在壯年，難道又是一句與疫苗沒有直接關係？

外國未開始實行打第三針，港府已經預備研究為長期病患青少年打三針，以增加抗體水平，其實此舉又是令人疑惑，究竟長期病患是否應該優先打疫苗，若果打疫苗後出事歸咎於本身的長期病患，為何還要向有病的人埋手呢？

打了疫苗一定沒事？未必，昨日確診的機場搬運工，本月初已接種首劑復必泰疫苗，但依然中招，令到機場數萬員工要強制檢測，而且是暫列源頭不明的本地個案，連續33日「本地零確診」紀錄恐怕又斷纜。

究竟事情進展演變如何，相信大家都束手無策，這宗機場搬運工個案，會否像之前數宗個案，被列入輸入相關病例，令到疫情未至於清零斷纜？問題是本港在做，全世界也在看，包括內地當局。港官自我感覺良好，不代表其他人也同意，尤其通關涉及14億同胞，檢疫是半步不能鬆懈。通關一再拖延，只能怪香港不爭氣，機場又懷疑埋下變種病毒傳播鏈，數萬人需要強檢，這個情況下，和人談判通關，恐怕又是簽下不平等條約，逼你打針。