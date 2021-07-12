上周立法會討論廖長江議員提出的議案，促請政府積極把握國家「雙循環」新發展格局，來振興疫後經濟。筆者絕對支持！今年是「十四五」開局之年，國家給香港重要的任務：搞好國際創科中心，搞好港深河套發展區，融入大灣區發展。深圳發展一日千里！香港要急起直追，絕不能浪費機遇！

國家「十四五」規劃是個五年計劃，不是五十年。從以往經驗來看，國家說得出就辦得到：1957年說要發射衞星，1970年便成功送「東方紅一號」上太空；1978年決定改革開放；2008年還成為世界製造業大國；同年奪取最多奧運金牌；擁有外匯儲備之冠；科技井噴：降落火星、潛入深海、核融合技術創新世界紀錄……天文地理，樣樣皆通，成就卓越。今年建黨才一百周年，國家已成功脫貧，建立小康，待建國到一百年時，國家成就相信更非同凡響！

筆者曾忠告特首，香港必須要緊隨國家步伐，否則很可能落得折戟沉沙！談到抓住「十四五」機遇，不能等到疫後才努力，現在就要發力！如遲遲不爭取通關，我們就被擠出圈外，國家的「雙循環」戰略就一直和香港無關，香港只能眼睜睜看着機會被白白浪費，政府不能夠也不應成為這樣的蠢材！

不怕貨比貨，就怕不識貨。在疫情控制上，我們不要與做得差的國家/地區相比較，例如英美等國，應學習自己國家如何在抗疫工作上「一蹴而就」。截至6月30日，內地累計報告接種新冠疫苗已達12.446億劑次，但香港如今接種第一針疫苗的人口僅逾250萬，佔比36.9%，接種率遠遠不足！抗擊疫情是一場戰爭，保證每個人身體健康才是最大的人權，這是港人須盡的責任和義務。

融入「十四五」規劃，香港必須積極去做，但打鐵還需自身硬。首先，強制市民接種疫苗，這關乎公共利益，接種率必須盡快達到70%以上。其次，政府主動與內地商討通關日期，要設定目標，如擬定8月15日為通關日，絕不能拖延。再者，不光病毒要清零，港獨勢力也要清除，要將滋生港獨的土壤統統剷除，各大院校的學生組織要進行徹底「消毒」，如果政府做不到，就找國安公署協助。最後，加快為23條立法，否則我們甚麼也不是，只是無艇搭的蠢材！