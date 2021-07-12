有咁耐風流，有咁耐折墮。自中央及港府執正來做後，漢奸黎及淫媒毒果固然土崩瓦解，多個反中亂港組織同樣分崩離析。繼民陣涉違反《社團條例》隨時玩完，並自行宣布已完成歷史任務，不敢再申辦7‧1遊行後，因高舉「結束一黨專政」綱領涉違反國安法的支聯會，同樣到了彌留時刻，既有多名常委跳船辭職，復宣布遣散所有職員，只剩下一具空殼，還怎麼鬧下去？

至於港台一樣好不了多少，多名黃主持及黃高層遭炒魷或自動請辭後，煽暴不遺餘力的《鏗鏘集》又成為整頓對象，傳聞有6名第二類服務提供者（CAT II）近日接獲通知，指毋須再提供服務，亦「不用回公司」；連同早前辭職的3名公務員，《鏗鏘集》製作團隊共減少約半數人手，省下大筆公帑，可喜可賀！

別問喪鐘由誰敲響，喪鐘由自己親手敲響。當這班吃裏扒外、反中亂港之徒揚言「為美國而戰」，抹黑中港政府及警隊至走火入魔，煽暴唯恐天下不亂，視一國如無物，他們已經為自己的死亡播下種子。難為支聯會之流猶在死撐，諉過於政治環境變壞和受到政治打壓，卻不懂問一問自己，回歸廿多年一直沒有受到打壓，為何經過黑暴一役後便周圍哭訴受到打壓？要不是這班人貪勝不知輸，將中央的忍耐視為軟弱，得寸進尺，妄想奪權變天，今日豈會落得悽悽慘慘戚戚的下場？

香港已亂了廿多年，歪理充斥特區已廿多年，連港獨都野蠻瘋長荼毒學子，長此以往，注定沒有前途可言。可幸中央終於改弦更張，由「五十年不管」變為「落實全面管治權」，一條《港區國安法》鎮暴除魔，反中亂港者再也沒有立足空間，香港看見了重回正軌的曙光。