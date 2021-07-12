點檢本欄近兩、三年的文章，可能出現頻率最高的一個詞是「低智」。如此措詞，算是違背了筆者的作風，我平素常勸年輕人，當以言鑱口滿為戒，出言太尖刻，是犯了口業，所以諸如「廢柴」、「白癡」一類語言，我盡量少用，而低智二字，按理也不夠厚道。故本欄試過N次，將批判反對派文章之中，有此二字的地方一律改用思考不周、想法欠成熟等用語，但每一次修改後都覺得無法充分達意，非得要用上低智一詞，方能曲盡其情。

近日，有狂徒在銅鑼灣刺傷警員後自殺，這徹頭徹尾是一宗讓人髮指的恐襲案。但香港大學的學生會評議會一度發表聲明，沉痛哀悼施襲者，更感激狂徒為香港所作的犧牲。堂堂天子門生如此不辨是非，我初期還不以低智視之，只稱其為瘋狂。詎料，該聲明發出後不足48小時，學生會評議會又空群而出，在鏡頭前3次鞠躬道歉，宣布撤回聲明。

有人估計，這群大學生是怕觸犯《港區國安法》，故倉卒撤銷聲明，不惜打倒昨日之我。這種說法當然合理，但上述法例已通過超過一年，整個反對派正風聲鶴唳，學生們不思慮及此，竟然在兩日之內要一改前說，自打嘴巴，如此愚昧加莽撞，不用低智二字去形容，實在是難以述其情狀。如今這群人表面上已道歉，但是否能夠了事，尚未可知。本欄近年強調社會上不少人正走向低智化，並無刻薄之意，而是揭示出一種客觀現象。當代人的教育水平雖比以往高，但學歷高不代表判斷是非、斟酌情理的能力亦高，有時候甚至是成反比的。部分人讀書愈多，智慧反而愈閉塞，這儼然已成了當代社會的第一大患。