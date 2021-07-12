治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦。都說民生無小事，但若然一味口惠而實不至，咁又講乜鬼安民政治呢？開講都有話，人有三急，有乜好過一急就有公廁可以方便呢？老朽成日覺得，若然港鐵每個站都有洗手間，而且若干時段有人打理，咁嘅服務態度，就真正做到「快樂隨之而來」！

講番香港公廁，向來予人臭名遠播！有時臭到明明好急，非必要可以忍都忍住，情願睇吓邊度有就近嘅商場洗手間！政府於2019/20年度財政預算案宣布，增撥逾6億元翻新約240間公廁以提升服務質素，之不過今年5月申訴專員公署嘅一份報告揭露，港府為公廁進行嘅翻新工作進度緩慢，每年都係能夠翻新約48間，而且延誤嘅工程賠償偏低，有承建商延誤達125日僅需賠償54蚊，阿哥，54蚊未夠食個茶餐廳嘅乾炒牛河，梗係淡淡定，有錢剩，睬你都傻，點會同你趕工吖！

好多嘢事在人為，揸緊啲，就事成！政府去年喺《香港智慧城市藍圖2.0》提出智慧廁所試驗計劃，全港首兩個智慧公廁，分別為曾以臭氣熏天見稱嘅荃灣德華公園公廁及荃灣川龍村公廁。前者呈磚屋外貌，內裏已設新型乾手機，設備齊全，後者亦然。此等新型公廁可透過政府物聯網作傳輸媒介，定時通報廁所嘅臭味濃度、廁紙及皂液等消耗品嘅使用情況，以及機電設施例如乾手機是否正常運作等。仲有吖，市民日後亦可透過喺智慧公廁外嘅顯示屏，知悉可用廁格和尿廁嘅數目，人有三急之際，更易搵到可用廁格，呢啲咪「科學以人為本」囉！呢個計劃分階段喺食環署及康文署轄下17個公廁進行，希望有關方面揸緊啲工程，等大家方便愉快，身心舒泰！