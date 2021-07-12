筆者在上月底至本月初發表6篇有關房屋土地及公共房屋政策的評論，當中有關借鑑新加坡的經驗，都是早在上世紀80年代以工聯會社會事務委員會向當時的港英政府正式提出過，可惜政府沒有採納。特區政府成立以來，工聯會及工聯會的立法會議員都鍥而不捨地不斷跟進，只可惜只有首任行政長官和上任行政長官有過比較重視之外，其他都不甚了了。有人名曰為民，實質更為地產霸權着想。

本屆政府對於久候公屋居民採取3項治標的減困措施，即給予合資格上樓的公屋申請人因未獲配屋而加重了租金的負擔，給予現金津助，資助非牟利組織興建過渡性房屋紓緩較困難的輪候申請住戶。在今年底實施劏房的租務管制，從法律上提供對劏房租住權的保障。無疑這些措施有助紓緩困難戶的痛感，但只屬於「阿士匹靈」或「退熱貼」式的暫時減輕疼痛，未能根治供應不足的根本。

本屆政府在拓展土地的方面，除了大力鼓吹東大嶼填海之外，便沒有其他的招數。儘管政府趁了一個好時機，即大部分極端的為反而反的反中亂港議員已離開立法會，撥款展開東大嶼填海研究已獲順利通過，但眾所周知的是，遠水救不了近火。儘管政府使出了上述3招止痛劑，但沒有切實解決「麵粉」嚴重不足的問題，東大嶼填海地最少15年後才見功，試問當下誰最高興？

上任特首已公開質疑本屆政府反常地粗暴叫停房協對郊野公園邊陲地使用研究，以經民聯盧偉國為首等多位議員都要求當局重啟邊陲地覓地方案，但政府當局卻託詞土地供應專責小組說該選項未得到大多數市民支持為由卸責，充分暴露本屆政府土地政策是維護地產霸權利益。