恐襲是現代社會零容忍的公敵，更是威脅國安和治安的毒瘤，但反中亂港分子衍生出孤狼本土恐襲，又在校園廣植毒根，調教出違法亂紀的「黑暴」、「獨派」師生，持續衝擊管治與法治紅線。 經歷「七一孤狼事件」，攬炒已淪寇讎、求治才是共識，有學生組織主事者亦因美化兇徒而道歉辭職，但這僅屬卸責姿態，當局除惡要務盡、執法要從嚴，校方亦應履行校管責任，重整校風，並將一切亂港「暴生」踢出校。

《港區國安法》的雷霆震懾，已令社會由亂入治並重返正途，但「七一孤狼事件」卻讓人驚覺黑暴餘毒未清，並將香港推向恐怖主義漩渦；而港大學生會評議會的悼念兇徒議案，以及被警方搗破由教職員和學生合謀的「光城者」爆炸品案，反映盤據校園多時的叛逆暴潮依然未散，並漸成恐暴溫床，部分老師和學生繼續是非不分、價值觀扭曲，加上校管和教育本質亦在生變，毒害一大批本想求學問、學做人的年輕人。

香港的大學校園長期被戀殖、煽暴、播獨思潮所佔據，已失去當年「認中關社」時期的承擔，換上以大學自主、學術自由和言論自由為保護傘的反對力量，不斷觸碰一國兩制和國家安全的憲制紅線，而自非法佔中事件開始，更成為政爭主戰場。即使在《港區國安法》實施後，有關對抗性行動雖收斂但仍死纏。在最近「孤狼」事件中，港大學生會評議會斗膽作出悼念決議，但面對千夫所指，匆忙認錯，鞠躬道歉，主事者並宣布辭職負責。這場鬧劇折射出目前校園和新世代情況。

第一，決議是在事發後約一周才作出，而且事前經討論，並非一時衝動；但在被狠批後快速撤回，並劃清界線，縮小損害面，反映缺承擔之餘卻早已打開逃生門。所謂撤回和道歉，都只是行動失敗後的變招，是策略性認錯。要正本清源，就需連人帶組織揪出校內的「恐暴鏈」。當局亦應依法根查有關組織和行動，防止學生被利用為推動恐怖主義，維護香港的憲制和社會秩序。

第二，大學校方應確切履行校本管治責任，全面整頓校風學風，杜絕激進和仇視社會的言行風尚，為香港的長治久安牢固基礎；並在有需要時要求警方國安處跟進；又應對恐怖主義是非不分，違法亂紀的校內師生和團體，或是取締，或是開除，一切依章按程序，不容姑息畏縮，保護學生利益，維護法治和社會安寧的基本責任。

第三，社會上一直出現以學生為主體的衝擊法治事件，既是受到別有用心者的策劃和煽惑，亦因他們天真無知，價值觀和道德界線模糊，因而當局應與辦學團體詳細審議有關校規校訓，應從中小學入手，教曉學生知法守法，不再受歪理誤導；並要議定評核教師和教科書的質素水平。