世界視線：北約不乏錢袋子　美國售武快收割

上月北約峰會之後，美國與北約國家關係極速解凍，總統拜登憑藉其多年外交經驗，以遠較其前任特朗普圓融的手法，與北約國家大談生意之道，這些生意既有飛機、汽車的稅務問題，也有向北約國家售賣武器，一個月下來，北約成員國的土耳其及波蘭都先後透露購買軍備意向，粗略統計，總額高達數百億美元。售武好賺錢，信了。

拜登與土耳其總統埃爾多安上月在開會期間特別相約會面，初步洽談購買美國F-35隱形戰機計劃，以及愛國者防空導彈系統部署。近日波蘭又透露，擬向美國購買250輛M1A2主戰坦克，以及數十輛用於訓練的履帶式車輛，估計總值29億至50億美元。

每一筆都是大生意，當中又以美國與波蘭的交易值得一提。波蘭是前華沙公約組織成員國，說白點，即是前蘇共陣營成員之一，自上世紀的東歐巨變之後，波蘭也開始變革，如今加入北約也超過20年了，而且在2019年9月，美國已經批准對波蘭出售32架F-35隱形戰機，總值65億美元，波蘭也成為前華沙公約組織成員國中，第一個獲准購買F-35隱形戰機的國家，如今波蘭對美國「加單」，既是交保護費，也是為了更新軍備。

不要小看波蘭，這個歐洲排名不算靠前的國家，去年的本地生產總值（GDP）全球排名22位，與其經濟地位相若的是其軍備指數，全球排24位，連財力雄厚的沙特阿拉伯都只能望其項背，足見波蘭的軍備實力並不弱，原因一是波蘭與俄羅斯關係不佳；二是波蘭被稱為「平原國家」，無險可守，只好買戰機、買坦克，以及部署導彈，近年大灑金錢，大都圍繞上述目標。

美國除了深挖北約國家的錢袋外，眼光亦已瞄向北約以外的地區，早在今年3月，美國已有眾議員拋出「北約+」的概念，欲在北約成員之外擴增軍售國家及地區，印度、日本、南韓、澳洲、台灣等都有份，反正美國就是想大賣軍火、大賺硝煙錢。