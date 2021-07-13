功夫茶：塑料粒粒亂丟棄　溪水潺潺多膠餘

眾所周知，即棄塑膠污染正蔓延全球各地，當中海洋環境更是首當其衝。全球趨勢無不主張淘汰即棄塑膠，積極推動以較環保嘅選擇作為替代品。事實上，即棄塑膠餐具係香港海洋垃圾嘅主要類品。港人「濫膠」成風，疫情嚴峻期間冇得堂食，外賣多咗，環團推算本港喺疫情期間，每星期共消耗逾億件即棄塑膠，數量不可謂不驚人！

講真，香港喺「走塑」方面，政府有關部門係有啲計劃，譬如早兩年為飲食業訂立指引，並合作舉辦「外賣走塑，餐具先行」運動，鼓勵顧客自備餐具嘅風氣；又曾喺東區、沙田及觀塘展開為期兩年嘅廢塑膠回收服務先導計劃，之後又話逐步擴展至全港各區。可惜，都係有頭威冇尾陣，落得雷聲大雨點小之譏！環保署又推行乜鬼「綠在區區」，又係哈哈哈，好好好，睇唔到，不了了之！

嗱！講多無謂，食多會滯，不如睇吓啲實質嘅研究同數字啦！有環團於今年5月，喺位於港島、西貢、梅窩等8條鄰近露營場地及郊遊徑嘅河溪，收集一公升嘅水樣本，再送往瑞典嘅實驗室化驗，驗出有4個樣本含有0.04至2毫米嘅微塑膠；當中喺大埔梧桐寨及大帽山大曹石澗驗出微塑膠含量最高，每公升含有24粒，而喺東涌黃龍坑及潭崗飛瀑，亦驗出每公升有8粒。阿哥，都真係飛流直下三千尺又好，抑或溪水潺潺臥樹影又好，總之，離唔開多膠餘！

喂！法國大餐就話多舊魚啫，依家石澗溪水又話多鮫魚！不！係多膠餘，都幾嚇人㗎！是次微塑膠主要為聚丙烯（PP），常見於即棄餐具。呢，驗出含微塑膠嘅潭崗飛瀑，位於大潭水塘集水區內，與水塘距離約300米，好大機會微塑膠會沿水流流入食水系統；即係話可經食物鏈進入人體，並且喺體內累積，有機會影響人類神經系統、損害免疫系統，甚至干擾內分泌系統，孕婦及小朋友飲咗「膠水」影響或更大。

各位街坊，千祈咪睇小啲膠餘微粒。環團警告，以往微塑膠都係喺海洋搵到，今趟竟喺城市河流發現，證明污染較想像中嚴重！呢，甚至附近村民會直接取水使用，咁就分分鐘賴嘢。是以環團要求政府主動抽水化驗，做好監管工作。講到尾，要令市民唔好「濫膠成風」，政府要多宣傳及教育，而最重要就係立法禁止，本港一個垃圾徵費計劃單討論逾15年都未搞掂，依家禁膠餐具兩年後才全面「清零」，你講我就信吖？咪畀功夫茶估中，政府搞環保一字記之曰：拖！睇怕又係紙紮下巴──口輕輕！