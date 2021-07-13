正論：房屋問題何時了　危樓坐困盼春曉

香港回歸24年，慘變爛攤子。不理還須理，中央近年開始正視特區管治，責成港官解決社會深層次問題，而房屋問題可說是重中之重，香港人想安居樂業，這個很基本的要求，竟然演變成奢求，基層上樓難，中層買樓難，而「有幸」住在公屋的，卻又要面對住所變成危樓，惶惶不可終日。

全港第一條公共屋邨，40多年歷史的深水埗石硤尾邨，因為日久失修，第23座近日一個單位有大幅石屎塌下，險砸死七旬失明梁婆婆。據了解，上月已曾有石屎剝落，近乎每星期發生一次，更試過天降石灰跌入在煮的餸菜，惟有封板阻隔石灰。

婆婆最近經常聽到石屎剝落的聲音，房署到場視察，反而要婆婆自行拆板，房署及後稱可派員幫忙，但須截電截冷氣，住戶要自行重新安裝，婆婆感到強人所難，事件膠着，日前她在家中突然聽到一聲巨響，石屎剝落，幾乎被擊中，險過剃頭，本身她是獨居長者，遇事恐怕呼救無援。其子聞訊前來探視，只是在現場摸摸又有石屎倒塌，腳部更被割傷。

石硤尾邨曾列為「具重建潛力的高齡屋邨」，政府原本想把44座舊樓逐步清拆，在原有位置重建新型公屋，提供更多單位，但拆至最後9座時，清拆工程煞停，並根據2015年進行的「全面結構勘察」報告來作擋箭牌，稱石硤尾舊邨的樓宇，包括第19至第24座，美山樓、美虹樓及美彩樓以及街市，結構均屬安全，並無迫切需要進行重建，當局只稱會繼續在石硤尾邨進行適時的維修保養和改善工程。

官字兩個口，住戶反映屋邨日久失修，結構安全堪憂，兩年前曾經召開居民大會，亦邀請了運房局局長陳帆落區視察，當時局長到訪單位見到石屎剝落，形容像「計時炸彈」，稱會就此研究，之後未見有大動作改善，房署只是頭痛醫頭，「整左又整右」，右邊維修完又到左邊甩石屎，問題沒有根治，捱不了一年半載又要搶修，居民像梁婆婆坐困危樓。

官僚作風，只按本子辦事，不懂靈活應對問題，不能對症下藥，石硤尾邨的結構安全問題並非單靠維修可解決，若果情況持續，隨時會發生不幸事件，難道要等死人冧樓才補救？政府多年來一直以重建高齡屋邨會影響公屋編配為由，拖延大型公屋重建，近年重建的屋邨只有蘇屋邨及華富邨等。眾所周知，石硤尾邨所在位置交通方便，重建可以釋放市區寶貴的土地空間，紓緩房屋供應短缺，煞停重建不但浪費土地資源，亦漠視居民的安全。

政府把房屋問題歸咎於土地供應短缺，在石硤尾邨例子可見，土地欠缺只是藉口，官員有多大決心才是關鍵。要覓地有多困難？世上無難事，只怕有心人，東方報業集團本着服務市民的初心，貢獻良策針對不同社會問題，去年初就動用人力物力，實地及航拍視察，找出全港多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展，當局若能跟進，何需冒極大財政風險發展「明日大嶼」，以遠水救近火？

特區火頭處處，動輒燃燒民怨，昨日一場劏房奪命火，奪去3母女性命，稚子何辜，被大人的感情糾紛犧牲，稍幸是火勢沒有波及鄰戶，否則隨時「一鑊熟」！劏房戶多是輪候公屋多時，上樓無期，業主非法改建，基層聚居，衍生樓宇安全、消防、治安及衞生問題，亦是城市計時炸彈。等上樓的過着非人生活，住公屋的亦活在惶恐中，1953年石硤尾木屋區大火，同年電影《危樓春曉》反映本地低下階層住板間房的苦況，想不到60多年後同類悲劇依然在上演！