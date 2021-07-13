神州觀察：病險水庫遍神州　安全度汛乏保障

內地南方地區再度進入主汛期，譬如四川省近日受新一輪強降雨襲擊，已造成十幾萬人不同程度受災，到處房倒屋塌，農田被淹，或因山體垮塌致道路中斷，直接經濟損失逾億元。這種情況勢會充斥整個汛期，且年年如是，安全度汛雖是當局一直強調的重要目標，惟有官媒調查發現，遍布神州、作為防洪重要屏障的萬千水庫中竟有不少屬「病險」狀態，在「帶病」運行，又怎實現安全度汛？

據悉，全國有逾9.8萬座水庫，當中大、中型水庫4,700多座，餘下9.4萬座小型水庫則是「病險」重災區，因為它們大多建於上世紀50至70年代，存在庫容小、防禦標準低等問題，又因年久失修，部分已接近或達到設計使用年限，勢令防洪功能大減；若遭遇大洪水，更有可能因潰壩反成禍害。問題更在於，當局近年雖有推進水庫除險加固工程，卻因存量大、訊息化建設滯後、資金到位難、管護機制不健全等問題導致工程進度緩慢，甚至有逾3萬座尚無在限期內展開安全鑑定。

事實上，像這種「積病成險」的安全隱患不僅存在於水庫建設上，去年有專家警告，當局在中小河流治理上亦十分混亂，甚至都沒有專門的流域管理機構，去協調上下游、左右岸、幹支流、城鄉間的各種利害衝突，導致中小河流的防洪工程很多都不成體系，需防範出現「小堤大災」。顯而易見，諸多中小水庫是依中小河流而建，結果連河流都打理不好，又怎會打理好水庫？長江、黃河等七大水系倒是有專門的管理機構，4,000多座大型水庫具備重點保障，但這些「中小系」也不能任其繼續淪為防洪之患吧？

既然當局聲稱會把保護民眾生命財產安全擺在首位，便需努力去實現，譬如3萬多座已到安全鑑定期仍未鑑定的，如何抓緊展開？是人手還是資金不足？按說作為擁有超過14億人口、全球第二大經濟體的中國，這兩項都不缺；水庫總體基數大、分布廣，不還有廣大基層組織？若是工程管護能力、水平不足、訊息化建設滯後，便加強改造提升；各地又有那麼多「河長」、「湖長」，當局有否將水庫納入該管理體系？如此一來，豈不一舉兩得，事半功倍？

怕就怕各地防洪工程會在各種利害衝突中被忽視、荒廢，就像同樣久治無功的城市內澇問題，每逢汛期，不少城市便需開啟「看海」模式，年復一年總無實質改變。城市地下管網亦面臨建設標準低、年久失修等問題，但有幾個地方政府肯花精力大舉翻新改造？倒是地鐵、隧道及地面基建捨得花錢，因為這些政績更容易被人看到。