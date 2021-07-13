特首林鄭公開宣稱，新任政務司司長李家超熟悉保安和國安系統工作，就讓他專注；其他政務系統他不熟悉，林鄭願意與他分工。這話說得冠冕堂皇，實際卻包含極大的意義。

若李家超專注保安、國安事務，為甚麼中央政府要提拔他為政務司司長，僅居特首之下？他作為保安局局長，便可專注原有的職務。這是中央委任之意與林鄭的理解有大差別？李家超上任便說要多考慮經濟民生之事，這便是政務司司長的職責。

政務司司長相等於副特首，大部分的政策局，歸他直接統率，只有經濟金融和法律歸財政司和律政司兩位司長直轄，職權廣泛，不可能局限於保安、國安事宜。而特首不應直接插手政策局的工作，林鄭為甚麼要與李家超分工呢？她不是統籌所有政策範疇嗎？或許林鄭一直是包辦政府決策，所以與張建宗合作無間，她不習慣袖手旁觀。

李家超剛被委任為權限極大的候選人資格審查委員會主席，看似在資格審查範圍，以他為主。也或許李家超掌握資格審查大權，可藉此推動政策的大改革和迅速落實，這相信應是中央對他委以重任的目的，與過去幾年政策盡出自特首之門，大不相同。不過，自國安立法以後，香港政府的大政策方向已經開始改變，作為特首，有積極進取的政務司司長襄助，她好應集中精力與各部門制訂新一份施政報告，並詳細闡述分析近年的問題，解釋改革的需要、道理與內容，為香港再出發鋪路。

國家安全並不是單單歸屬於保安的範疇，而是牽涉到社會各個領域，例如醫療衞生，便是公共安全，這一、兩年已證明是國家安全的第一大事；教育、媒體管理，以至社區發展與安危，也是國家安全要守衞的重要環節；還有金融安全、經濟安全、食物衞生與供應的安全、生態安全等等，哪一方面不是涉及國家與社會的大利益？也會是外部勢力攻擊香港的着力處。由於社會與經濟愈趨複雜化，各個方面互相依賴，一環扣一環，密不可分，今天的香港，已被外力積極滲透多年，也伺機攻擊，整個社會應該是處於備戰的階段。李家超任政務司司長是一個適當的選擇，林鄭應讓他放手工作，保證國安在各個領域都得到迅速的貫徹。