香港反對派和反中亂港之人，廿多年來非要把自己弄到當漢奸的地步、「為美國而戰」的地步，才徹底走向覆滅，說明了事物發展規律，一些壞人壞事只有發展到了頂點，才會急速走向反面，也就是「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂」。

香港這樣一個英夷統治150多年的地方，為了保持回歸過渡期社會穩定、政權順利交接，港英政府的整套建制可全體坐直通車進入香港特區政府，殖民主義的物質文化、精神文化不但不被清理，反而被刻意保護。如此這般，香港社會的崇洋媚外，反對派的唯英美是瞻，勢所必至也。

然而問題不止於此。香港反對派、反中亂港之人，他們還要用西方整套政治制度和文化價值觀顛覆「一國兩制」，把香港永遠留在「西方陣營」，讓香港和中國母體徹底割裂和分離，並以此影響中國內地的政治局勢和發展道路，讓香港繼續發揮英夷和冷戰時代「反共橋頭堡」、「顛覆基地」的作用。

香港反對派的政治底子如此、文化底子如此、思想底子如此，97回歸後，他們要搞的爭取民主普選，要搞的「民主拒共」，就必然地向叛國禍港、買辦漢奸的方向墮落；美英就必然把他們選為自己的政治代理人，他們就必然內外勾結、興風作浪，直到香港動亂，令香港成為美國發動反華世紀之戰的棋子。事情到了這一步，他們的完蛋，他們必然被國家力量、全民族力量徹底粉碎，也就是必然的。看看歷史，中華民族何時能夠容忍各色漢奸賣國禍國？何時能夠容忍他們群魔亂舞、趾高氣昂！

香港這幫洋奴底子且自幼接受反共教育的反對派，是不懂中國歷史、不知中國人民的愛國情懷和堅強意志的，是不懂中共打倒帝國主義建立新中國的歷史的，是不懂新中國建立後維護國家主權和安全不惜犧牲一切的，他們以為有洋人撐腰就能為所欲為也。