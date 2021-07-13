都說美國是世界禍亂之源，一點也不誇張。凡是其插手染指的地方，必定有戰亂和災禍，阿富汗就是活生生的例子。當年美國以反恐為名入侵阿富汗，經過近20年狂轟濫炸，耗資二萬億美元，造成2,500多名美軍死亡、逾10萬名阿富汗平民傷亡，結果甚麼目的都沒有達到，不得不灰溜溜撤走，只留下一片殘垣敗瓦。美國總統拜登坦言，「美國人去阿富汗不是為了建設這個國家」，「只有阿富汗人民才有權利和責任決定他們的未來以及如何運作他們的國家」。

拜登無意中說了老實話，美國插手別國內政，從來都是為自己利益着想，而不是為了建設別國。正如他們在香港策動顏色革命，主要目的就是奪權變天，給北京製造麻煩，而不是為了推動民主，只有黃絲們才會如此天真，將美爹視為救世主。

除了阿富汗，還有伊拉克、利比亞、敍利亞、烏克蘭、吉爾吉斯等，這些美國插手過的國家，哪個有好下場？哪個不是災連禍結民不聊生？最近海地總統被刺殺，美國也脫不了關係，畢竟美國曾佔領海地將近20年，至今依然扮演太上皇的角色，刺殺團就有兩名美國人，這場陰謀撲朔迷離。

無數事實證明，美國根本拯救不了任何國家，只會給各國帶來災難。拜登聲稱只有阿富汗人民才有權利和責任決定他們的未來，分明是說一套、做一套。中國人民也有權利和責任決定自己的未來，選擇自己的道路，為甚麼老美總是指手畫腳？他們企圖將自己的一套強加於中國，殊不知那一套早已破產，阿富汗人尚且不屑一顧，更何況是中國人。還是俄羅斯總統普京說得對，單極世界的時代已經過去，美國再也無法隻手遮天了。