大埔一個劏房單位昨日凌晨發生奪命火警，造成3死1傷悲劇。半夜時間起火冒煙，以劏戶居住環境稠密，若非救援及時，相信死得人多。有頭髮邊個想做瘌痢，若果能負擔私人樓昂貴租金，相信絕不會屈質在劏房裏面。

社會問題一環扣一環，不要以為只是一宗普通的突發事件，背後原因牽涉許多基層的困境。許多劏房戶發生悲劇，都是因為等候上樓無期，公屋輪候多時，3年上樓變了5年、6年，所以不少家庭蝸居劏房。香港不是沒有地方起樓，只是政府在尋覓土地的時候，實在太過歎慢板，例如市區不少工廠大廈都是荒廢多時，卻未有想過改變用途，活化只是空談；又例如很多棕地可以研究起屋，政府一句缺乏配套便輕輕帶過。

今次有兩名小朋友慘死，房屋問題影響兒童，是當局政策經常忽略的地方。住在環境狹窄，連書枱都放不下，食飯瞓覺同一地方，無論身心發展都受局限，對兒童是極大折磨，不但生活質素惡劣，連學習機會也受到剝削，試問社會未來棟樑在這樣的環境成長，如何向上流動呢？隔代貧窮問題，房屋因素顯而易見。

當局終於計劃落實劏房租務管制措施，建議劃一規管租期為兩年，租期內不可加租，希望可以在本年度通過修例，最快年底實施。但上有政策下有對策，有劏房業主表示租金不再包水電費，懷疑業主此舉是與租務管制有關。而且租務管制不設起始租金，即是說可開天索價，一萬蚊一個月租也不受管制，所謂租務管制實際上漏洞處處，依然未能充分保障租戶。希望執行起來不是虛應故事，劏房戶的問題若未能妥善解決，必定成為社會計時炸彈。