吳靄儀作為前立法會資深議員，竟然罔顧自己戴罪之身，還公然撰文「願你安息」去悼念恐怖分子，惹來公憤。

香港的大學裏充斥着不少偽學人士，以教學為名，研究為掩飾，真金白銀地「激勵」年輕學生上街參與暴力活動，把校園變成了培育「港獨」分子的溫床。

滿以為教育制度是用來作育英才，大學是用來培育精英，原來全部都是假的，其實制度已被架空，大學已被蠶食！就是被那些偽學、假精英所霸佔。這班思想偏激、是非不分、喪失良知的衣冠禽獸，把我們的下一代荼毒透了，猶如白蟻一般把吊起搖籃的杆柱蛀得通透，一天杆斷籃墮，傷害了我們孩子的身心！

且看另一則令人心碎的新聞，一些看似健康成長、發育良好的成年人，參加學生會作為學生領袖，帶領同輩為社會服務，本該是何等高尚的事情，然而，沒想到這些人四肢發達，頭腦進水，學生會評議會成員竟然以30票贊成，全票通過動議悼念恐怖分子，簡直「離晒大譜」！

古代聖賢云：「養不教，父之過；教不嚴，師之惰。」一班所謂的社會精英和教育界人士同情、悼念兇徒，其實就是鼓勵這些行為，令一些年輕人會覺得恐怖分子受人尊崇，甚至群起傚尤。這些人沒有履行社會責任，違反職業操守，喪心病狂地荼毒莘莘學子，這等行為必須追究到底！

我們將下一代交給我們的老師，希望下一代能夠享受優質的教育，建立正確的價值觀，承傳優良的中華文化。一個民族的文明就需要這樣承先啟後，怎料所託非人，這些「人之患」竟然教育我們下一代認賊作父，本末倒置！今日社會上充斥着謊言和歪理，明明看見年輕人走上歧途直奔懸崖，那些所謂的社會精英竟還在無恥地吶喊喝采！簡直是喪盡天良！

特區政府、即全港納稅人每年花上超過1,000億元投資教育，佔政府整體經常開支高達兩成。教育、社會福利及衞生更佔政府經常開支接近六成，原來得到的效果，就是貼錢買難受！

明天筆者和大家談談如何去為香港刮骨療毒，認真地整肅這些社會敗類！