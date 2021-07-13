毒果報到底是一個甚麼鬼地方呢？繼銅鑼灣孤狼被揭曾在毒果報短期任職後，又有一名曾任毒果報記者的妙齡女子突然失常，日前晚上在金鐘政府總部門外要求入內不果，竟脫去身上衣服至全身赤裸，大吵大鬧，其後警方在其隨身背囊內檢獲疑似大麻。卿本佳人，奈何上錯賊船，終於出醜人前。

所以說嘛，毒果報洗腦功力真的不容小覷，好端端的人一旦進入這間「傳媒機構」任職，想正正常常全身而退也難。別說上述例子是極端個案，筆者便認識不少昔日共事的記者朋友，未轉投毒果報前，女的活潑開朗，笑面迎人；男的文質彬彬，個性隨和，詎料「投毒」後整個人都變了，變得思想偏激，言行乖張，尤其是黑暴期間，簡直仇恨上腦，對「非我族類」視作殺父仇人，粗口橫飛還算小兒科，直情想殺人全家一般，與他們昔日口中「和而不同」的民主精神背道而馳。

由此可見，毒果報絕對不是傳媒機構這麼簡單，它是反中亂港的輿論橋頭堡，作用是對市民洗腦，散播仇恨思想，製造假新聞，協助外部勢力遏華奪權變天。說它是一個政治顛覆組織，沒有半點誇張。單是每逢反對派有大型反中亂港活動，該報就會附送海報和標語煽動市民上街，已可見一斑。

毒果報終於收檔，惟餘毒猶在。特別是壹淫媒話執唔執，其資產已遭凍結，高層不是被捕就是辭職，可見它根本不符合上市公司規例，早應除牌。奇怪的是，聯交所一直無動於衷，僅要求壹淫媒提供詳細評估，審視是否有足夠營運及資產水平來持續上市地位云云，不痛不癢；證監會對其持續多月的股價異動調查更是沒有下文。如此錫住淫媒毒果，是物傷其類乎？