智利剛發表全球首份比較復必泰和科興疫苗的實證研究報告，復必泰產自德國，科興產自中國，香港採用的正是這兩種疫苗，故港人特別關心這次研究的結果。

是次研究顯示，復必泰對感染病毒的防禦率是93%，科興是66%，結果當然是前者較佳。但兩款疫苗的研製理念不同，科興採用的滅活技術主要用作預防重症，故防感染的效果較差是意料中事。至於在預防住院方面，復必泰的有效率是95.1%，科興是87.5%，兩者明顯拉近了距離；預防死亡方面，前者是91%，後者是86.3%，彼此的距離更近。

按整體數字比較，科興疫苗無疑還是落後於復必泰，但不是輸得一敗塗地，況且復必泰藥性較猛，副作用頗明顯，例如年輕注射者就較容易引發心肌炎，故權衡利弊之下，兩款疫苗算是各有優劣。再加上，在西方芸芸新冠疫苗之中，復必泰可能已是口碑最好的一種，不像英國製的阿斯利康，因極可能會引發血栓而致聲名狼藉。中國製疫苗即使面對品質最高的復必泰，尚且能爭一日之長短，今趟總算是沒丟了國人顏面。

幾乎是在疫苗尚未運抵香港之前，筆者已斷言國產疫苗的效力和安全性可信。其實，判斷問題不一定要靠死呆呆的科學報告，如果人人都堅持要等待客觀數據，有時未等及便已染病而死了。看事物須得學會以此見彼，你只消看看北京處理疫情時劍及履及，半點不含糊，從中就可推斷出，阿爺定然會對新冠疫苗監察嚴謹，弄不好，要是出了甚麼大亂子，說句笑話，難道疫苗廠的負責人就不怕要提頭來見嗎？所以我常常告訴身邊朋友，不必太為國產疫苗的成效而憂。