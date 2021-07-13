港人「濫膠」成風，環保團體批評本港超市耗用塑膠包裝問題嚴重，一件產品動輒使用多件塑膠包裝，像超市出售嘅蔬果，便經常出現塑膠包裝過量情況。有消費者稱，買一盒提子便有最少4個包裝，包括托盤、膠兜、膠盒及外部膠膜等。環保團體建議超市可設立無額外包裝嘅「裸買區」，讓消費者有多個選擇，並就此與生產商商討使用簡約包裝、制訂時間表等。

事實上，港人在「走塑」上意識薄弱，政府嘅宣傳亦為德不卒，通常有頭威冇尾陣，好似走「飲管」咁小嘅事，起初啲快餐店都幾合作，整整吓便鬆懈，到頭來又係冇咗件事。呢，疫情嚴峻期間，冇得堂食，外賣多咗，塑膠餐具更倍增。據悉，疫情前港人一星期買約1,350萬次外賣，疫情期間增加55%至2,110萬次。外賣塑膠消耗量方面，每人每星期使用5件以上即棄塑膠嘅比率，膠餐具由去年嘅10%上升至疫情期間嘅30%。環團推算本港喺疫情期間，每星期消耗約一億件即棄塑膠，包括膠飲管、塑膠餐具、即棄塑膠食物器皿及外賣膠袋。

塑膠垃圾污染困擾各國，要人們自覺唔好濫膠，有難度。老朽經常買外賣，有時喝住叫唔使餐具，之不過啲員工塞咗入膠袋都懶得拎番出嚟，如今為環保略盡綿力，老朽盡量自攜器皿買外賣，塑膠刀叉等都唔會要。講真，杜絕濫膠，要看政府決心。呢，泰國早年已逐步淘汰多項即棄塑膠產品，包括微膠珠、即棄杯蓋和氧化式可分解塑膠，目標係2022年之前禁止使用膠袋、發泡膠、即棄膠杯和飲管，2030年之前以環保製品取代所有即棄塑膠製品。香港有必要加把勁！