戰場上勝利的一方，要放棄捨生忘死、流血犧牲戰勝敵人而取得包括領土在內的所有勝利果實，是何等悲壯之舉？何況是反侵略的抗日戰爭。試問世界上有哪個政黨可以這樣？惟有中國共產黨了。

中共東江抗日游擊縱隊含港九抗日大隊當年接受黨中央的調令，服從爭取實現戰後全國和平建設，讓人民釋除內戰苦難，放棄三年零八個月艱苦作戰取得的偉大抗日成果，北上與主力軍會師，是何等無私，何等壯烈的全心全意為了人民幸福自我犧牲的義舉壯舉！筆者的太極拳恩師姚光師傅便是當年的小鬼隊，復員後醉心太極拳的研究和推廣，並在港團結武術界，與眾武林名宿如李汎萍師傅、杜深師傅等創辦香港武術健身協會，及後又創辦香港武術聯會，在武術界高舉愛國旗幟，組織港武術界北上訪問交流，為勞校舉辦武術義演籌款，開港武術界支持愛國教育事業的先河。

中國人民解放軍元帥及將軍撰寫回憶錄式的《星火燎原》第8集，便有何松寫的《北上烟台》，記述當年東縱在大鵬灣集結北撤出發的感人場面。當時中共華南領導人方方奉中共中央命令和周恩來指示，專程從延安經重慶飛抵廣州，再到大鵬灣送行。在部隊登船時宣讀中央慰問信：「我代表中共中央軍委會熱烈地慰問你們！」「歡送你們！」「你們打了8年日本鬼子，解放了大片國土，挽救了千百萬同胞的厄運！然而日本投降了，你們卻不能不離開家鄉。一想到這裏，不禁令我揮淚。然而你們為了全省、全國的和平，你們堅決執行人民領袖毛澤東同志的訓令。」「不愧是人民優秀的兒女，不愧是毛澤東的好學生。」東縱北撤壯舉，令人肅然起敬。