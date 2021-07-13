隨着區議員宣誓期限在即，消息傳出港府將褫奪約230名區議員的資格，還會向不符合資格的區議員追討約100萬元薪津。鑑於自行辭職者可避過遭港府追繳薪津，18區區議會議員遂爆發辭職潮，現在至少有逾220名區議員辭職。

《港區國安法》實施後，攬炒派議員仍以身試法，繼續搞違法「初選」，最終是搞手與參與的議員齊齊「落鑊」。就以借出辦事處作非法用途為例，據悉已涉過百名區議員，再加上其他干犯國安法行為，預料逾200名區議員將被DQ實不為過。

這一年來，不少攬炒派組織「化整為零」，包括「香港眾志」等7個反中亂港的團體於《港區國安法》生效前夕宣布解散，至今有逾20個政團、聯盟甚至工會已停止運作或者解散。其中，成立逾10年的新民主同盟於上月宣布解散，是反中亂港政治勢力呈現瓦解的標誌之一。

黎智英難逃法律制裁，《蘋果日報》停業，讓美、英明白，要破壞本港的「一國兩制」是不可能的，藉黎智英作政治代理人的劇本已經唱不下去。繼《蘋果日報》收檔、「立場新聞」早前決定將部分文章暫時下架後，Facebook專頁有5.7萬「追蹤者」的網媒「winandmac Media」表示，基於安全考慮，撤出香港，並已取消在港的商業註冊；《852郵報》YouTube頻道亦將其所有舊影片下架。黃媒紛紛「執笠」，可見國安法具強烈的震懾力。

種種迹象顯示，作為反中亂港政治勢力的公民黨、民主黨，有機會放棄參加第七屆立法會選舉。有份創立民主黨的教育大學公共行政學講座教授張炳良，認為民主黨應考慮清楚，若不再參選立法會，成立政黨的意義何在？張炳良提出的問題，換一個角度可以這樣理解：民主黨、公民黨如果放棄或無法參與立法會選舉，那麼，它們必將消亡。

《港區國安法》實施後，香港進入由亂入治的新時代，時下，中央政府與特區政府依法打擊遏制反中亂港勢力絕不手軟，斬草除根，為法治正名，為社會除害，體現了公道人心。但是，倘若未能把「港獨」與分裂勢力連根拔起，有關勢力隨時死灰復燃。政府必須把一些於黑暴時期擔任反中亂港重要平台的組織嚴加追究，不能讓有關言論和行為還在蠱惑人心。例如民陣、支聯會、職工盟、醫管局員工陣線、香港人權監察、教協、記協等，該些組織長期反中亂港，挑戰國家安全底線，已逾越了言論自由與結社自由的界限，政府必須正視。

反中亂港勢力並不會甘心失敗，還在作困獸之鬥，他們造謠抹黑，製造恐懼，煽動對立，寄望外部勢力干涉。因此，港府必須「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。