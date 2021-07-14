愈來愈證明美國是世界禍亂之根源。

香港顏色革命搞不起，烏克蘭挑撥打仗不成，阿富汗20年後的全軍敗退，黑海挑戰俄羅斯沒用，在南海壓迫中國也無功而退。於是，美國還是擇弱而攻擊。海地謀殺總統事件，美國不可能脫身；在委內瑞拉發動武裝暴動；在古巴更妄圖以顏色革命來推翻共產黨政權。美國是全球霸主，因而可在全球各地隨意掀起暴力衝突和政變行動，當然是為了奪取政權，奪權不得，便是破壞。在全球各地製造戰亂，打擊當地民眾，壓迫中、俄等競爭對手，好亂中取勝，用美元金權掠奪別國的財富。

這已經不是甚麼民主公義的偽裝行動，也不理會美國信奉的神的旨意。手起刀落，便是為了財富，為了劫掠。就好像美國右派人士所說，從原住民手裏取得的土地是打仗打回來，也即是搶回來，堅拒賠償和送回原主。這便是赤裸裸強盜之言，與他們言必稱上帝的虛偽，形成大的對照和諷刺。

中國與世界人民應該在這幾年看到美國政客、媒體的公開言論，清楚了解美國精英的心態，一是殖民主義，二是帝國主義，兩者夾雜着種族主義，且用基督教形同邪教的口脗來加以粉飾和辯說。三是追求資本的單純增值，迷信資本將之奉為上帝。為資本可以不惜殺人放火，犯下戰爭罪行、反人類罪行。不惜破壞一切，動用核武等大殺傷力且遺害長久的武器。特朗普是無賴、江湖騙子，拜登卻是真正嗜戰者，美國兩黨本是一丘之貉，軍工體制、金權政治已將它們連在一體。猶太的傳統金權勢力看來抑制不了以戰爭與破壞來擴大金權影響的傾向，美國再不是一般的國家，而是邪惡的綜合體，與全球人民為敵。而不義的戰爭，不可能一直不義地長存勝利。美國霸權無論怎樣轉變，也敵不過世界人民的反抗，和它國內矛盾的惡化。

西方諺語說，上帝要其滅亡，必先使其瘋狂。美國霸權一路敗退，也一路開闢新的戰場，且看它用武力顛覆他國能夠顛覆到何時？它已開始眾叛親離，猶強硬到底。相信美國在國際上的大敗、撤退和國內動亂革命為時不遠了。

中共100周年紀念標誌的不僅是中國的復興，更是美國代表的歐美霸權的全面崩潰！