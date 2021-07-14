中國副外長樂玉成日前說，美國總想把自己的內部問題轉嫁給中國，然而搞垮中國絕不是解決美國問題的藥方。樂玉成說：「中國沒有爭霸戰略，只有發展戰略，目標就是讓老百姓過上好日子，實現人民對美好生活的嚮往。」

然而美國以稱霸之心度中國，從來不相信中國會不稱霸。美國認為只要中國發展了、強盛了，就一定要爭霸，就會挑戰美國，就會讓美國「感到危險和不安」；老美認為中國的軍力發展對它威脅最大，因此老美這些年大喊大叫「中國軍事威脅論」最為起勁，不惜胡亂編造，極力誇大。

最近，老美把中國甘肅玉門正在興建的風力發電基座，胡說成「洲際彈道導彈的發射井」，且有119個之多；接下來，美國又說中國新疆某區正在秘密擴建超大型軍用基地。與此同時，美國國務院軍控談判員伍德聲稱，中國正考慮發展新型的「海空自主核武系統」。

人們早已注意到，這類「中國軍事威脅論」的消息和猜測評論，隔三差五就會冒出一堆，很方便美國政府和軍方變本加厲狂炒「中國軍事威脅論」。據老美「獨立調查機構」統計，2020年美國炒作中國軍事威脅的新聞報道超過15,000篇，比2019年大增57%，預計今年將超過兩萬篇；美國國會的這個話題和製作的文件也在大幅上升。現在美國朝野一說到「中國軍事威脅」就同仇敵愾，陷入集體狂躁的歇斯底里。

事實上，美國最喜歡軍事威脅別人，最迷信只有武力才能最有效推行霸權，故「推己及人」也最幻想和誇大別人對它會有「軍事威脅」，老美一定要把自己的實力，特別是軍事實力大大超過任何國家才有「安全感」。反之，當他發現別國的實力、軍力有發展，就立刻惶恐不安，必打壓他國而後快。這種心態非老美獨有，古今帝國霸權皆如此；中國要崛起，要過這道坎兒。