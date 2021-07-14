香港大學學生會評議會上演哀悼兇徒的鬧劇後，多個學生團體紛紛發表聲明割席，校方亦迅即派人清拆學生會設施張貼的文宣，可謂牆倒眾人推。其實這些事情早就應該做了，若不是評議會今次犯眾怒，而且涉嫌違反國安大法，學生團體會與其割席嗎？校方會清拆違法文宣嗎？割席是為了自保，清拆文宣也是為了自保。

所以說，世界上怕就怕「認真」二字。只要港府執法部門認真，校方就不敢包庇黑暴學生；只要校方認真，校園就可以回復平靜。港大之所以由百年學府淪為港獨和黑暴基地，鬧得烏煙瘴氣，就是因為校方長期姑息縱容甚至助紂為虐。例如那根充滿政治味道的所謂「國殤之柱」，年復一年放在港大校園，不倫不類，陰陽怪氣，為何校方一直置之不理？不是說校園不應該政治化嗎？

還是毛澤東說得對，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。若非中央祭出國安大法，大學校園不可能回復平靜，整個社會也不可能撥亂反正。譬如香港電台，一直被視為「老大難」問題，其實只是因為過去港府不想或不敢解決而已，自從換上李百全擔任廣播處長，大刀闊斧整頓節目及清理門戶，港台面貌大為改變，起碼不敢明目張膽充當反中亂港喉舌。可見一切事在人為，只要認真，就沒有解決不了的問題。

當然，香港問題千頭萬緒，盤根錯節，不可能一下子全部解決。反中亂港勢力不會甘心失敗，他們的退隱並非真的退隱，而是從明轉暗，伺機反撲，隨時作困獸鬥。斬草除根，除惡務盡，中央固然不能半途而廢，港府更不能放虎歸山，對所有違法行為必須追究到底，千萬不要被那班學生的假道歉欺騙。