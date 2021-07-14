歐洲國家盃足球賽決賽，英格蘭再次令人失望。自己主場，天時地利人和，全國上下陷入足球狂熱，賽前大呼Going home，全國上下以為可以一搔55年之癢，再奪大型比賽錦標，怎料互射12碼5個竟然有3個不入，輸給了意大利，威廉王子舉家入場，親眼看獎盃Going Rome。

這次的歐國盃比賽原定去年在歐洲多個城市舉行，因為新冠疫情而推遲一年舉辦，然而歐洲疫情不退，許多人以為今年也未必可以舉辦，但歐洲人太愛足球了，這次足球賽被視為可以為各國振奮人心。

比賽是否有正面影響，還待觀察，但對於疫情來說，這次歐國盃錦標，無異是一場極大考驗，甚至極有可能令之前的抗疫工作前功盡廢。世界衞生組織警告，歐國盃足球賽增加社交接觸機會，可能會成為新冠「超級傳播者」。有消息指，國外觀看球賽陸續返回自己國家的球迷，發現有數百人確診，而且各地男性確診人數亦增加，顯然與聯群結伴看球賽有關。

這個是意料中事，大家只要看電視直播，球迷都沒有戴口罩，互相擁抱，只要有一個是帶病毒者，就肯定整個球場都有受到傳染的危險，尤其是在決賽，除了指定要空出的25%座位，幾乎座無虛席，沒戴口罩的6萬人視新冠病毒如無物，足球大過天，賽果令英國人失望，但看見這些球迷的放縱，相信令全世界其他努力抗疫的人更失望。

英格蘭禍不單行，除了失落冠軍，還要擔心疫情升溫，該國原定7月19日解除社交距離限制，但現在疫情恐有變數，官員表示，不排除保留室內戴口罩的規定，錦標夢完了，還是要面對現實。