都說毒果雖摺，餘毒猶在。果不其然，「死剩種」又告借屍還魂，藉「自媒體」之名復活。一班自稱淫媒毒果的娛記，在「臉書」開設專頁，美其名曰沒有大台，「變成自媒體」，專注娛樂新聞，但從其專頁名字以及為其背書的黃色港獨藝人傾巢而出，已知葫蘆裏賣的是甚麼藥。今時今日搞傳媒如同燒銀紙，說背後沒有大台和金主，搵鬼信咯！

借娛樂新聞之名回魂，是最好的試水溫方法。娛樂新聞看似無傷大雅，風花雪月，最為人所接受，亦容易逃過監管和審查，但淫媒毒果娛樂新聞政治化早就不是「新聞」，過去每有大型反中亂港活動，他們必對港獨藝人大書特書、大捧特捧，甚或逼迫藝人表態，對藍色藝人醜化抹黑，藉此對讀者起洗腦之效。以為淫媒毒果摺埋便再無荼毒社會的垃圾媒體，顯然是把漢奸黎等人想得太簡單。

斬草不除根，春風吹又生。別說打正旗號開設網上專頁，政府莫奈其何；就說將官網伺服器放到海外，便能逃避監管，即使事後被查處，換個域名還可繼續存在。不難想像，各式各樣抹黑中港政府的假新聞，日後仍會排山倒海而來。

設立「假新聞法」是否可行呢？當然有多一條法例作出監管是好事，起碼轉發、散播假新聞便屬違法，必須受罰，而且對良莠不齊的本地媒體亦有一定的阻嚇力，惟用來對付伺服器設在海外的假新聞網站則作用不大。說到底，新聞自由並非大晒，更非肆意造謠的擋箭牌，必須承受法律後果，但最重要是市民必須有分辨是非能力，別人云亦云。太子站打死人、新屋嶺性侵、爆眼女等謊言，教訓極之深刻，惟有全民提高教育，毒媒獨網便難有生存空間。