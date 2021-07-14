鄰居的男孩正在唸中學三年級，他常到我家串門，而我家的電視長期在播放新聞，新聞往往會講及新冠疫情之事，過去半年，鄰家男孩多次邊看電視邊問我，若可接種疫苗，他是否應該參加。我說：「看你生龍活虎的，健康正常，當然應該打疫苗了。」

近日政府安排人手到學校打疫苗，男孩告訴我，他已經報名，我問他：「同學之中，報名的人多嗎？」答曰：「不多，因為大家都說，將會注射的復必泰疫苗，是過期的。」乍聽之下，我還以為是自己會錯意思，追問之下，孩子仍然說：「是的，同學們都這樣說。」我幾乎是衝口而出地回應說：「這是胡說八道，同學們可以選擇不打疫苗，但不應該亂傳謠言。」小鄰居聽了也沒十分認真地作回應，只是低着頭打遊戲機，大抵他也不相信學校內流傳的假新聞。我沉吟半晌，心中突然冒出一個問題，很想發問，但最終不忍心，還是硬生生把問題吞了下去。

筆者其實很想問鄰家男孩，這謠言之所以能在校內廣傳，是不是有老師，最起碼曾以半認真的態度向同學提及過疫苗過期之事？我最終卻忍着沒問，說實話，是有點害怕面對真相，我不希望證實到，當真會有中學老師存心向莘莘學子散播謊言。

過去一直盛傳有不少中學教師「黃到發金」，但凡特區政府致力推行的事，他們就要去抽後腿。教師接種新冠疫苗的比率不高，一度使教育局失望，有些教育工作者自己不想響應政府呼籲之餘，是否也會設法讓同學們抗拒打疫苗呢？實在不得而知。總之，我決定永遠不追問鄰家男孩那謠言是從何而來，寧可告訴自己，那只是同學們杯弓蛇影的反應。