新冠肺炎疫情持續一年半，重創旅遊業，而人民冇得互通往來，抗疫疲勞不在話下。呢，好些國家已經忍唔住了！英國首相約翰遜早前宣布，將如期於本月19日起解封，放寬禁令後，英國取消強制佩戴口罩、社交距離等措施。

英國如此「勇不可當」，主要理據係疫苗接種計劃非常成功，高達86%成年人口已接種第一劑，64%已接種了兩劑。數據顯示，疫苗喺預防Delta變種病毒造成嘅重症非常有效，是以約翰遜懶理英國新冠疫情有反彈趨勢，重開夜店和酒吧，由民眾自行決定怎樣「與病毒共存」。

除了英國，新加坡亦決定放棄追求「清零」，改為採用分階段重新開放策略，要言之，星洲嘅邏輯同樣係「與病毒共存」，務求令社會進入新常態，其衞生部甚至把新冠肺炎當成地方性流行病。老朽對此並不認同，皆因疫情反覆難以捉摸，放任自流，「與病毒共存」，分分鐘又搞出個大頭佛！

香港疫情近排稍為緩和，之不過日前又新增一宗本地源頭不明確診個案，導致連續33日本地零確診「斷纜」，意味本港或再次錯失通關良機。觀乎港府官員上月尾訪京時，曾經與北京商討通關問題，當時中央要求港府提交詳細報告，之不過並沒有具體通關時間表。前些時，中國工程院院士鍾南山亦稱，香港疫情近排控制得比較好，料今個月能與內地有限通關。

然而，特首林鄭月娥卻一味強調並無通關硬指標，但一定與打針掛鈎。阿哥，香港谷針谷極都未足人口嘅一半，當局相信暑假完結或有機會去到五成，能否實現仍待觀察！咁搞法，要達七成更渺茫，粵港澳通關豈非遙遙無期？