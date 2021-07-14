中共建黨百周年，擁有9,500多萬黨員，領導着世界上人口最多而又有5,000年歷史的大國，並已成為世界第二大經濟體。中國由站起來到富起來，現今更強起來，令美國前國務卿杜勒斯寄望中國第3、第4代蛻化變質，改變顏色，步蘇共垮台蘇聯解體後塵的美夢落空，令美國前國防部長拉姆斯菲爾德詛咒中共不過百歲，結果他自己一語成讖，看不到中共百年華誕，便埋單見上帝去了。美國反共反華政客無法理解中共反腐敗、反貪污、自我純潔、自我革命的威力如此犀利。

中共黨政幹部自我監察，純潔隊伍，無論在思想、組織和制度上的進步都值得香港借鑑。過去廉政公署的作用和香港反貪防貪的成功曾享譽國際，也被內地借鑑，可是近年香港官員、議員的貪腐風氣似乎舊病復發，教訓有四：首先，打鐵必須自身硬，其身不正，何以正人？無論官員或議員都應乾乾淨淨做人，清清白白做事，才可以有道德力量服人及治人。其次，香港本來就是大染缸，更是國際特務滲透控制鬥爭的複雜場所，許多看不見的手和看不見的誘惑就在身旁，必須防微杜漸。

再其次，愈是高位愈要加強自我和制度監察。回歸後不是先後有高官和議員貪腐入獄嗎？應充分認識和估計各種陷阱和美妙的「局」，正等待那些以為「高高在上」的人和以為「不可一世」的人，不要埋怨熱廚房險惡，只要自問其心、其身是否行得正企得正？高官、議員中招揭示境內外反共、反華勢力的新一波攻心驚人！

最後就是，必須清醒認識堡壘最容易是從內部和靈魂中攻破的，金錢、美色及好處，與無窮的欲望貪念都是高位者的軟肋。