香港大學學生會評議會日前通過動議，「感激」恐襲案中的疑兇「為港犧牲」，立即引來政府及民間的譴責。事後，多個評議會成員宣告請辭，冀令事件降溫，但已不能說清泯滅人性的邏輯以及其心智極不成熟的取態。

或許，很多踏入大專院校的年輕人尚未意識到成年人身份的意義，就是需為自己的言行承擔道德及法律的責任，不能以少不更事的藉口胡混過關。記得數年前，教育局官員家人傳來噩耗，有大學生公然表示「祝賀」，實在欠缺作為人應有的同理心。

《大學》有云，「大學之道，在明明德」；《論語》亦說，「不學禮，無以立」。作為大學生，理應是社會上的知識分子，就應學習應有的做人道理。雖然我們不求現今學生真的能做到「明明德於天下」，但至少能夠合乎應有的「禮」。年輕人失禮於人前，不是有趣光彩的行為，反而折射何其悲哀的社會現象。

近日，多位官員就恐襲案主動發言，譴責某些人悼念恐怖分子是失去基本的人性。的確，任何為恐怖活動歌功頌德的人，必定是唯恐天下不亂；而為施暴者搖旗吶喊的人，就必然失去常識及理智。年輕人缺乏批判思維，美化暴力，實在令人感到心寒。

事實上，冰封三尺，非一日之寒，造成今天年輕人荒唐的行徑，亦是由於多年來「不治」所種下的禍根。想想多年前，港大學生會帶領學生甚至外人衝擊校委會的會議現場，期間造成學校高層、知名學者、校外賢達等代表受傷，事後校方草草了事，輕輕懲處學生代表，沒有樹立應有的權威，使外界認為衝擊校委會能對學校施壓。

在犯法滋事沒有成本的情況下，最終只會形成惡性循環。今天，港大校方發出嚴正警告，批評評議會議案「不道德」及「不能接受」，並邀請國安處調查學生的行為有否違反香港法例，亦指會考慮是否開除涉事學生的學籍。不到一天的時間，評議會的態度180度轉變，收回言論之餘亦公開道歉，但已充分表露出他們無知及不成熟的一面。

香港每一寸的土地都是中國的領土，大學的學術場所亦不是法外之地，而「學術自由」、「專業自主」更不是政治行徑的「遮醜布」。記得兩年前黑暴期間，有些為人師表者在社交媒體上大放厥詞，並聲言支援分裂國家的行為，難怪學生可以有恃無恐地參與暴動。這些事情，我們均是看在眼裏，若然不懂知錯能改，最終必然會正本清源革職查辦。

香港學界應聚焦在學術的發展上，而不是被政治綁架而錯上賊船，為不法分子的暴行助燃助勢。不論學生或教職員，皆應謹慎言行，多行不義必定自討苦果。