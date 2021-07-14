神州觀察：拔孔雀毛哄孩子　缺德教育要不得

家長對子女的言傳身教或會影響他們的一生，好的壞的，文明的野蠻的，總之大人怎麼示範，小孩子通常就會怎麼學。在對待動物的態度上亦是如此，社會上有許多愛護動物人士，卻也有不少虐待、殘害動物者，他們當中又有多少是因自幼受了大人的缺德行為影響？

河北秦皇島市某景區公園的孔雀近日無辜遭罪，一名前來參觀的女遊客居然強行上去拔羽毛，令孔雀吃痛驚逃，飛竄到木欄上躲避，女遊客則把拔下的羽毛遞給身邊的小孩，而此舉只是為哄對方高興。據景區工作人員表示，公園本是將「人鳥共存」作為一大賣點，以讓遊客能近距離接觸雀鳥，誰知竟遇上缺德遊客，表示景區雖有設立「嚴禁傷害鳥類」的提醒標語，但對這種人來說，難免形同虛設。

相關視頻流傳上網後，亦招來罵聲一片，尤其對於涉事女子這樣「哄孩子」的做法，有網民直斥太過分，指「身為人母，不能這麼教育孩子」、「這位母親的行為並沒有為孩子樹立好的榜樣，希望大家引以為戒」；更有人表示應以其人之道還治其身，讓這位母親也嘗嘗遭拔毛之苦。人鳥共存，親親大自然，帶着孩子來一趟愛心之旅，才應是意義所在，偏偏有人不但不懂珍惜，還要當着孩子的面粗暴破壞，展示野蠻殘忍一面，可謂既可惜又可憎。

任何將人類快樂建立在動物痛苦之上的行為，都是不文明、不道德的體現，更不能一再被這樣「言傳身教」下去。譬如拔孔雀毛這種事，過往並不鮮見，早前雲南野生動物園就有遊客全家上陣圍捕，又是拔毛，又是讓女兒一起拍照，小女孩更有樣學樣起腳踩孔雀；有些景區的孔雀則被拔光尾羽甚至冠羽，傷痕纍纍，有的更因驚嚇過度而死，堪稱造孽。對待其他動物亦是如此，譬如用石塊砸斷袋鼠腳趾、砸死鱷魚，踩碎天鵝蛋，折斷紅嘴鷗翅膀；北京動物園亦有女子引導小孩給狼餵食樹枝、雪條棍等不當食物，孜孜傳承不文明。

動物雖不是人，卻也有血有肉有情感，能感知痛苦，作為具有「人性」的人類不該如此虐待牠們，否則又如何將人與動物區分開？更可怕的是，當虐待動物不再能滿足某些人的欲望與快感時，又將如何？正如有國外人權學家指出，任何人一旦習慣把其他生命視若草芥，遲早一天也會草菅人命；美國聯邦調查局則警告世人，不可忽視虐待動物的人，指這是精神變態與殺人犯的高危一族，必須遠離。故而從家庭的角度來說，為人父母者實在不該對孩子作出虐待動物的錯誤示範，從社會角度、文明傳承來看，更需加強立法懲處，全面遏制這類惡行。